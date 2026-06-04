Evo šta smete da ponesete od hrane ako putujete u Grčku: Dobro pazite, neke namirnice će vam oduzeti na granici

Mnogi turisti iz Srbije koji ovog leta kreću put Grčke planiraju da deo hrane ponesu od kuće kako bi uštedeli novac tokom odmora. Međutim, pre polaska važno je proveriti koja pravila važe na granici, jer pojedine namirnice više nije dozvoljeno unositi u zemlju.

Posebno stroga pravila odnose se na proizvode životinjskog porekla. To znači da putnici ne bi trebalo da pakuju meso i mesne prerađevine poput kobasica, viršli, šunke, salame, pašteta ili šnicli. Zabranjeni su i mleko, sir, jogurt, pavlaka, kao i gotova kuvana ili pržena jela koja sadrže sastojke životinjskog porekla.

Ukoliko se takvi proizvodi pronađu tokom kontrole, granične službe imaju pravo da ih odmah oduzmu i unište, bez mogućnosti vraćanja putniku.

Šta je dozvoljeno poneti?

Ipak, putnici nisu potpuno ograničeni kada je reč o hrani. Dozvoljeno je uneti do pet kilograma svežeg voća i povrća, s tim da krompir predstavlja izuzetak i ne može se unositi.

Roditelji sa malom decom mogu poneti do dva kilograma mleka u prahu za bebe, kao i do dva kilograma gotove hrane za bebe ili proizvoda namenjenih osobama sa posebnim medicinskim potrebama.

Dozvoljen je i unos do dva kilograma hrane za kućne ljubimce.

Namirnice koje bez problema prolaze granicu

Turisti mogu poneti i brojne proizvode koji ne zahtevaju posebne uslove čuvanja. Među njima su pirinač, testenina, keks, čokolada, konzerve, kečap, različiti sosovi, fabrički upakovani sokovi i flaširana voda.

Ove namirnice često predstavljaju praktično rešenje za putnike koji žele da smanje troškove tokom letovanja, a istovremeno izbegnu probleme na graničnom prelazu.

Obratite pažnju na vrednost robe

Pored ograničenja koja se odnose na vrstu hrane, važno je voditi računa i o ukupnoj vrednosti proizvoda koje nosite sa sobom. Za robu koja se prenosi za lične potrebe postoje propisani limiti, pa ukupna vrednost ne bi trebalo da prelazi 300 evra po putniku, odnosno 150 evra u pojedinim slučajevima.

Zbog toga se putnicima savetuje da pre polaska pažljivo pregledaju sadržaj svojih torbi i rashladnih kutija. Nekoliko minuta provere može sprečiti neprijatnosti na granici i omogućiti bezbrižan početak odmora na grčkom primorju.

Autor: Marija Radić