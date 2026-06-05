PETI VTO FORUM 'BIRAM PLODNOST' OKUPLJA VODEĆE STRUČNJAKE IZ SRBIJE I EVROPE

Beograd, 13. jun 2026. Godine s početkom od 12h – Hotel Moskva biće domaćin Petog VTO Foruma „Biram plodnost“, najvećeg regionalnog događaja posvećenog fertilitetu, vantelesnoj oplodnji i reproduktivnom zdravlju.

Forum će okupiti vodeće stručnjake iz Srbije, Grčke i Češke, predstavnike zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i brojne građane zainteresovane za teme plodnosti i roditeljstva.

Tokom celodnevnog programa biće organizovana četiri stručna panela posvećena najvažnijim pitanjima iz oblasti reproduktivne medicine I fertiliteta sa posebnim osvrtom na izazove savremenog doba kada je u pitanju plodnost.

Posebnu vrednost Foruma predstavljaće mogućnost besplatnih konsultacija sa lekarima i embriolozima iz vodećih klinika iz Srbije i inostranstva, kao i edukativni sadržaji namenjeni široj javnosti.

Prema procenama stručnjaka, sve veći broj ljudi suočava se sa problemima infertiliteta, zbog čega su edukacija, prevencija i pravovremeno informisanje od ključnog značaja. Upravo zato VTO Forum već peti put zaredom predstavlja jedinstveno mesto susreta pacijenata, zdravstvenih radnika i svih onih koji žele da saznaju više o očuvanju reproduktivnog zdravlja.

„Borba za potomstvo može biti dug, neizvestan i emotivno veoma zahtevan proces. Ljudi koji se suočavaju sa infertilitetom neretko prolaze kroz godine pokušaja, brojna pitanja, dileme i teške odluke. Upravo zato je važno da imaju pristup relevantnim informacijama, stručnjacima i podršci na jednom mestu. VTO Forum je nastao sa idejom da poveže pacijente sa vodećim stručnjacima iz oblasti reproduktivne medicine i da otvori prostor za razgovor o temama koje su od suštinskog značaja za sve koji se nalaze na putu do roditeljstva. Naš cilj je da svako ko dođe na Forum ode sa više znanja, više podrške i više nade“, izjavila je Sandra Jovanović, osnivač i predsednica IVF Centra.

Pored stručnih panela i konsultacija, posetioci će imati priliku da obiđu izlagački deo Foruma, razgovaraju sa predstavnicima klinika, laboratorija, udruženja i kompanija koje pružaju podršku osobama koje se suočavaju sa izazovima infertiliteta.

Autor: Pink.rs