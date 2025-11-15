'BIRAM PLODNOST' Macut: Tema infertiliteta od visokog značaja za svako društvo

Premijer Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut otvorio je danas četvrti VTO forum "Biram plodnost" i istakao da je tema infertiliteta od visokog značaja za svako društvo i da je važno da se parovima koji se bore za potomstvo omogući da dobiju prave informacije kako bi mogli da dalje donose odluke.

Macut je na otvaranju rekao da organizovanje ovakvih sastanaka zapravo otvara mogućnost za susrete ljudi koji se ne mogu susresti ili se ne viđaju tako često.

On je ocenio da je organizovanje ovakvih panela i događaja od izuzetne važnosti za promociju čitavog ovog pokreta - da se zapravo parovima koji se leče zbog infertiliteta omogući da saznaju što više o tome i da budu u kontaktu sa ljudima koji se time bave.

"Izuzetno sam ponosan što sedim sa kolegama ginekolozima i unosim crtu normalnosti u čitavu priču. Endokrinolozi sa ginekolozima moraju da sarađuju i to je prirodna stvar, ali u racionalnom pristupu bez predstavljanja ko je tu bitan i ko je manje bitan. Ja svakako nisam u postupcima vantelesne oplodnje toliko bitan, ali mislim da je znanje endokrinologa koji se bavi reproduktivnom endokrinologijom od izuzetne bitnosti i da taj racionalni pristup zajedno usaglasimo", rekao je Macut.

On je naveo da se nada da će ovakvi sastanci svakako doprineti da se poboljša i stopa nataliteta, koja je u Srbiji u zastoju.

"Mislim da nas čeka dobra budućnost u smislu da se mladi ljudi odlučuju za rađanje, samo mi treba u stvari da usmerimo čitavu tu politiku ka određenim grupama, da ipak ne budemo u situaciji da u nekom trenutku dolazimo na konsultaciju, da rešavamo problem kada to već možda nije više realno. Znači, hajdemo da razgovaramo na ovakvim forumima", rekao je premijer.

Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena Tatjana Macura rekla je da je IVF centar jedna od najrespektabilnijih organizacija koja se bavi temom plodnosti u Srbiji, ali i u našem regionu.

Macura je podsetila da je kabinet koji ona vodi prošle godine podržao 82 organizacije civilnog društva sa više nego trećinom od ukupnog budžeta s kojim raspolaže.



"U ovoj godini mi smo podržali 104 organizacije, među kojima je i IVF centar. Lepeza tema koje su bile podržane kroz rad mog kabineta je zaista velika i široka i kreću se teme od prevencije nasilja kojem su izložene žene do političkog i ekonomskog osnaživanja žena. Međutim, mom srcu najbliža tema jeste podrška organizaciji IVF centar i ovom događaju danas. Jer pitanje fertiliteta vuče za sobom i dimenziju jednakosti, dostupnosti, zdravstvene zaštite i zapravo uključenosti čitavog sistema i čitavog društva u celini", rekla je Macura.

Istakla je da je naša zemlja napravila značajne korake u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i nalazi se na samom vrhu svetske zdravstvene scene kada je u pitanju podrška onim osobama koji žele da uđu u nove životne uloge.

"Mi danas imamo neograničen broj pokušaja za one osobe koje očekuju svoje prvo dete, u potpunosti plaćen iz budžeta. Mogućnost izbora, dakle, gde će da obavljaju ove postupke, da li će to biti u javnim ili u privatnim ustanovama. Gornja granica je u nekoliko navrata podizana i danas je, mislim, rekordno visoka u odnosu na svet, ne samo na Evropu. I sa 43 poslednji put je podignuta na 45 godina. A od rezultata, u 2023. godini imamo izvršenih negde oko 11.000 postupaka plaćenih u potpunosti iz budžeta i u prošloj godini 13.000 postupaka", rekla je ministarka.

Međutim, kako kaže, ovo nije priča o brojkama već o porodicama, a državna politika mora biti sa njima, uz njih, i pomoći im na svaki način.

"Današnji forum je prilika da otvorimo razgovor sa razumevanjem o tome kako institucije, a iznad svega stručnjaci, organizacije civilnog društva, mediji, ali i čitavo društvo mogu da pruže podršku i da obezbede da parovi koji to žele imaju jasne informacije i donose informisane odluke", navela je ona.



Macura je najavila da će njen kabinet sprovesti naredne godine veliku nacionalnu kampanju o fertilitetu koja će imati za cilj edukaciju i podizanje svesti o važnosti reproduktivnog zdravlja.

"Kampanja će između ostalog ukazivati na zdravstvene, biološke i društvene posledice odlaganja odluka o roditeljstvu, ali sa jasnom i nedvosmislenom porukom da kampanja neće imati za cilj da vršimo neprimereni pritisak na one koji se nisu odlučili za proširenje porodice, već da nam je cilj da oni koji to žele imaju što potpunije informacije i osnaženost da donesu odluku kada za to dođe vreme. Podržavamo žene koje žele da postanu majke, ali isto tako poštujemo i one koje izaberu drugačiji životni put", rekla je ona.

Sandra Jovanović iz IVF Centra rekla je na otvaranju da je uloženo mnogo truda i rada kako bi se organizovao ovaj forum i zahvalila svima što su danas došli.

Dodala je da je današnje okupljanje organizovano kako bi se pružila empatija, medicinska pomoć svima onima koji se susreću sa neplodnošću.

Istakla je da je važna podrška svih - sistemska podrška, lekara, države.

"Hvala vam što ste danas ovde na četvrtom forumu, jer svi mi i biramo plodnost. Važna je podrška svih. Ne jedinke, već svih. Sistemska podrška kroz institucije, kroz lekare, embriologe, medicinske sestre, urologe, endokrinologe, hematologe, kroz svaku administrativnu radnicu na koju naiđete. To je razumevanje, to je empatija, to je prava informacija i to je posvećenost. Naravno, stručnost naših lekara je neizostavna i ona je sigurna, ali u stručnost rame uz rame ide i ljudskost kako bi svi delovi slagalice bili pravilno složeni. Svi u službi stvaranja novog života", rekla je Jovanović.



Istakla je da je država mnogo uložila u prethodnih godina na ovom putu, ali da još mnogo treba uraditi.

"Plodnost je velika tema. Edukacije o plodnosti moraju biti kontinuirane, jer ne znamo dovoljno. Edukacije se moraju raditi kontinuirano, stalno i posvećeno. Svakim danom se javljaju neki novi ljudi sa nekim novim problemima i najčešće kažu 'da smo znali ranije, da mi je neko rekao možda bismo drugačije'. Znači, u znanju je svakako moć. I ja često podvučem da je ideja misije IVF centra upravo to - da pruži informaciju svakom, a da svaki pojedinac za sebe odluči šta će sa uraditi", dodala je ona.

Autor: D.Bošković