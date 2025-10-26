Macut: Evropska budućnost Srbije je garancija boljeg života naših građana

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je Srbija posvećena evropskom putu, ali i očuvanju dobrosusedskih odnosa i mira na Zapadnom Balkanu, i istakao da je evropska budućnost zemlje garancija boljeg života naših građana.

Macut je rekao da su u vremenu globalnih izazova upravo stabilan region i otvoren dijalog najbolja poruka Evropi, koju je, kako kaže, Srbija i poslala svojim prisustvom na Samitu Berlinskog procesa u Londonu.

- Poseta Londonu i učešće na Samitu Berlinskog procesa bili su izuzetno značajni za Srbiju, jer smo imali priliku da jasno predstavimo svoje stavove i prioritete u regionalnoj saradnji. Srbija je danas faktor stabilnosti i pouzdan partner u regionu, što su prepoznali i naši evropski sagovornici - istakao je Macut u intervjuu za list "Politika".

Premijer Srbije, koji je predstavljao zemlju na nedavno održanom Samitu u Londonu, podvlači da je Berlinski proces važan okvir za jačanje ekonomskih veza, infrastrukturno povezivanje i unapređenje uslova za mlade da ostanu u svojim zemljama.

- U Londonu smo razgovarali o konkretnim projektima u oblasti energetike, zelene tranzicije i digitalne povezanosti, kao i o daljem približavanju zemalja regiona jedinstvenom evropskom tržištu - naveo je Macut.

"Zadovoljan sam što mi je povereno usklađivanje nacionalnih politika sa EU"

Na pitanje kako ocenjuje napredak Srbije na polju evrointegracija, posebno nakon posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Srbiji, on je izrazio zadovoljstvo što mu je, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, povereno jedno od ključnih nacionalnih pitanja - proces usklađivanja nacionalnih politika sa Evropskom unijom i članstvo Srbije u EU, koje je, kako ističe, strateško opredeljenje zemlje.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nastavlja sa sprovođenjem reformskih mera, naročito nakon pozitivnih ocena predsednice Evropske komisije o napretku Srbije u vezi sa biračkim spiskovima i radom Saveta REM-a.

- Procenat usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU je 61 odsto, a što je Fon der Lajenova i potvrdila. To je jasan pokazatelj u kome se krećemo. Poruke evropskih zvaničnika su ohrabrujuće i potvrđuju da su rezultati našeg rada prepoznati. Evropska budućnost Srbije nije samo politički cilj već i garancija daljeg razvoja, napretka i boljeg života naših građana - ocenio je Macut.

Govoreći o energetskoj stabilnosti u kontekstu sve složenijih međunarodnih odnosa, premijer je istakao da Srbija nastavlja da deluje odgovorno i strateški kada je u pitanju energetska bezbednost zemlje.

- Razgovori predsednika Vučića sa premijerom Orbanom samo su potvrda da Srbija ima pouzdane partnere i jasnu viziju kako da obezbedi dugoročnu stabilnost u snabdevanju energentima - ukazao je Macut.

"Srbija mora da zadrži potpunu energetsku nezavisnost i stabilnost"

Navodi da Vlada Srbije, u saradnji sa predsednikom Republike, Ministarstvom energetike i tradicionalnim partnerima, radi na tome da svaki građanin i privredni subjekt u Srbiji imaju sigurno snabdevanje gasom, naftom i električnom energijom, po najpovoljnijoj ceni.

- Naš cilj je jasan, Srbija mora da zadrži potpunu energetsku nezavisnost i stabilnost, čak i u uslovima složenih međunarodnih politika i odluka koje dolaze iz Brisela. Upravo zato ulažemo u modernizaciju i unapređenje celog energetskog sistema i energetske infrastrukture. Srbija danas ima dovoljno energenata, stabilan sistem i planove koji garantuju sigurnu zimu - zaključio je premijer Macut.

Autor: S.M.