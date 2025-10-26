PREMIJER MACUT: Evropska budućnost Srbije nije samo politički cilj već i garancija boljeg života građana

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je izjavio da "evropska budućnost Srbije nije samo politički cilj već garancija daljeg razvoja, napretka i boljeg života građana".

"Poseta Londonu i učešće na Samitu Berlinskog procesa bili su izuzetno značajni za Srbiju, jer smo imali priliku da jasno predstavimo svoje stavove i prioritete u regionalnoj saradnji", rekao je Đuro Macut u intervjuu za današnji list Politika.

On je naglasio da je "Srbija danas faktor stabilnosti i pouzdan partner u regionu", što su prepoznali i evopski sagovornici.

"Berlinski proces je važan okvir za jačanje ekonomskih veza, infastrukturnog povezivanja i unapređenje uslova za mlade da ostanu u svojim zemljama", naveo je Macut.

"U Londonu smo razgovarali o konkretnim projektima u oblasti energetike, zelene tranzicije i digitalne povezanosti, kao i daljem približavanju zemalja regiona jedinstvenom evropskom tržištu", rekao je premijer Srbije.

"Važna poruka koju smo poslali jeste da Srbija ostaje posvećena evropskom putu, ali i očuvanju dobrosusedskih odnosa i mira na zapadnom Balkanu", istakao je Macut.

"U vremenu globalnih izazova upravo stabilan region i otvoren dijalog su najbolja poruka Evrope, koju smo i mi poslali svojim prisutvom na skupu u Londonu", kazao je predsednik Vlade Srbije.

Autor: Iva Besarabić