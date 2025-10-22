'DUBOKO SAM ZABRINUT' Macut: Napad ispred skupštine Srbije politički motivisan (VIDEO)

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut reagovao je na današnji incident koji se dogodio ispred Skupštine Srbije.

- Duboko sam zabrinut zbog teškog incidenta koji se desio ispred doma Narodne skupštine, i koji je politički motivisan. Ranjavanje našeg građanina predstavlja direktan atak na slobodu građana i na život naših ljudi, i nedopustivo je da u životu naše zemlje, koja teži da zaštiti živote našoh građana, i da omogući da svako neometano vrši svoje poslove i živi u Srbiji. Srbija je slobodna zemlja i mi ćemo se truditi da zahtevamo od nadležnih da se utvrdi zašto se ovo dogodilo. Srbija mora da ide napret čvrstim koracima i ne smemo dozvoliti uticaj sa strane, ili neki pokušaj sa strane da se remeti život naše zemlje - rekao je Macut.

Autor: D.Bošković