Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada: Veliki broj ljudi u Požarevcu (FOTO)

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut pridružio se danas skupu građana protiv blokada koji se održava u Požarevcu.

Sa građanima koji su se okupili u Kraljevu su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, dok su na skupu građana protuv blokada u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas se održavaju skupovi građana protiv blokada, na kojima se okupio veliki broj građana.

