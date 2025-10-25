AKTUELNO

Politika

Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada: Veliki broj ljudi u Požarevcu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut pridružio se danas skupu građana protiv blokada koji se održava u Požarevcu.

Sa građanima koji su se okupili u Kraljevu su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, dok su na skupu građana protuv blokada u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Foto: TV Pink Printscreen

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas se održavaju skupovi građana protiv blokada, na kojima se okupio veliki broj građana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

