PREMIJER MACUT U LONDONU NA SAMITU U OKVIRU BERLINSKOG PROCESA: Diskusija fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da je diskusija na plenarnoj sesiji samita u okviru Berlinskog procesa bila vrlo dinamična i fokusirana na nekoliko tema, među kojima je akcenat stavljen na bezbednost u vezi migracija na evropskom kontinentu i ekonomiju.

Macut je nakon samita, ispred Lankaster hausa u Londonu, rekao novinarima da je razgovarano o migracijama u Evropi, što je Velika Britanija posebno akcentovala i to tako što je predložila neka rešenja vezana za migratorna kretanja.

Prema njegovim rečima, britanski zvaničnici su pohvalili vrlo intenzivnu aktivnost koju ima Srbija sa Mađarskom kada je reč o migracijama u našem regionu.

Kako je naveo, u drugom delu se govorilo pre svega o ekonomiji, o pitanjima koja su vezana za investicije u regionu.

"Ono što je Srbija predložila, to su dva problema koja imamo, a to su pre svega otvaranje cele Evrope, odnosno celog ovog našeg područja za slobodnu roming zonu. To je nešto što bi svakako građanima pomoglo i olakšalo život", kazao je Macut.

Naveo je da je druga stvar koju je Srbija predložila danas ugovor o zajedničkom predstavljanju zemalja koje nisu članice EU, a tiče se transporta.

"Zemlje zapadnog Balkana i Velika Britanija su pozvane da se pridruže jednom zajedničkom predlogu ka Evropskoj komisiji da se transportnim organizacijama, transporterima, omogući da se broji vreme provedeno u Šengenskoj zoni, a ne dani. Na taj način bi se išlo ka mnogo efikasnijem pružanju usluga, odnosno transportu robe kroz Evropsku uniju, jer su zapravo naši transporteri ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu Zapadnog Balkana pod velikim pritiskom da na vreme završe boravak u okviru Šengenske zone", ukazao je Macut.

Naveo je i da je tokom samita razgovarano o gorućim temama za region.

Prema njegovim rečima, neformalno je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, potpredsednikom italijanske Vlade Antoniom Tajanijem, ali i sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim.

Autor: Iva Besarabić