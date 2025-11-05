PREMIJER MACUT U ŠANGAJU: Otvorio Nacionalni paviljon Srbije na Međunarodnom sajmu uvoza (VIDEO)

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut otvorio je danas Nacionalni paviljon na Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju.

Premijer Macut prethodno je danas izjavio, na otvaranju osmog Kineskog međunarodnog sajma uvoza u Šangaju, da je Srbija opredeljena za nastavak jačanja strateškog partnerstva sa Narodnom Republikom Kinom, u skladu sa visokim stepenom međusobnog poverenja.

Macut je rekao kako je u proteklim godinama učvršćeno sveobuhvatno strateško partnerstvo i prijateljstvo dveju zemalja, a bilateralna saradnja dostigla najviši nivo, zahvaljujući ličnom doprinosu dva predsednika – Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.

On je naveo da je Srbija jedna od prvih evropskih zemalja koja je uvidela značaj i prilike koje pruža Kineski međunarodni sajam uvoza i zato je svake godine na ovoj manifestaciji prisutna sa sve raznovrsnijom i bogatijom ponudom.

Predsednik Vlade je dodao da se ekonomska saradnja Srbije i Kine dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata u oblastima drumske, železničke i energetske infrastrukture.

Macut je istakao da je sve više kineskih kompanija – investitora prisutno u Srbiji, posebno u oblastima rudarstva, crne i obojene metalurgije i auto-industrije.

Autor: D.Bošković