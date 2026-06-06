ZA VIKEND PLJUSKOVI, GRMLJAVINA, PA PAD TEMPERATURE: Evo šta nas tačno čeka u junu i da li ćemo se pržiti na tropskim temperaturama

Tokom vikenda nas očekuje promenljivo vreme, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Meteorolozi najavljuju blago osveženje.

Nakon nekoliko prijatnih i toplih dana, građane Srbije tokom vikenda očekuje promenljivije vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, dok meteorolozi najavljuju i blago osveženje.

Ipak, leto ne odustaje tako lako, pa će se temperature već od nedelje ponovo vratiti na vrednosti primerene ovom delu godine.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će narednih dana biti toplo, uz povremenu kišu u nekim delovima zemlje.

- Danas će biti promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepena, a najviša dnevna od 24 do 29 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

- Narednih dana biće promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice (ponedeljak i utorak) kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim, a od srede i u ostalim predelima.

Marko Čubrilo takođe najavljuje kratkotrajno osveženje tokom subote, nakon čega sledi novi porast temperature.

- U subotu će maksimalne temperature biti od 18 do 25 stepeni Celzijusa. Od nedelje do srede noći će biti sveža, dok će tokom dana postepeno biti sve toplije, pa će se oko sredine sedmice maksimumi kretati od 25 do 31 stepen - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, u sredu je moguće novo povećanje nestabilnosti koje bi moglo da donese lokalne pljuskove, dok bi na severu regiona tokom noći padavine ponegde mogle biti i obilnije.

- U četvrtak će uslediti osetnije osveženje, sa maksimalnim temperaturama od 17 do 23 stepena Celzijusa, nakon čega bi se atmosfera polako stabilizovala. Do 15. juna očekuje se uglavnom suvo vreme uz postepeno otopljenje, ali bez izraženih vrućina. Nakon toga je sinoptika vrlo neizvesna. Moguće je novo jače otopljenje, ali isto tako i novo osveženje sa pljuskovima - zaključio je Čubrilo.



Autor: Jovana Nerić