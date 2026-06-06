Ako krećete u Grčku, ovo morate znati: Na granici promenili pravila, a vozačima poslato hitno upozorenje

Početak letnje sezone je tokom prošlog vikenda doneo velike gužve na graničnom prelazu Evzoni. U pojedinim trenucima u kolonama je čekalo i do 70 turističkih autobusa, dok su putnici na visokim temperaturama provodili sate na granici. Vozačima se savetuje da put dobro isplaniraju, koriste alternativne prelaze i da budu pažljivi - jer čekanje na granici može dovesti do veće nervoze. Gas umesto pauze nije dobro rešenje.Prvi jun označio je početak letnje turističke sezone, a prvi vikend uoči glavnog talasa godišnjih odmora doneo je i velike gužve na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže da su velike gužve tokom vikenda bile očekivane zbog verskog praznika i povećanog broja putnika koji su krenuli ka grčkim letovalištima.

- Imali smo problem da je početkom vikenda operativni sistem na graničnim prelazima u nekoliko navrata pao usled nestanka struje, tako da su se stvorile mnogo veće gužve nego što je bilo očekivano - naveo je Seničić.

Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavljala je organizacija rada na samom prelazu.

- Loša reakcija na samoj granici dovela je do toga da smo imali samo jednu kolonu za autobuse i dve kolone za ulazak automobila - istakao je Seničić.

Situacija se, ističe, već narednog dana popravila.

- Turistički autobusi su prolazili posle čekanja ne dužeg od jednog do jednog i po sata. Dakle, ipak se reagovalo - rekao je Seničić.

Iako Atina ne odustaje od primene sistema za evidenciju ulazaka i izlazaka iz Šengen zone, tokom letnje sezone će ga privremeno isključivati u trenucima velikih gužvi kako bi se ubrzao protok putnika i izbegla višesatna čekanja.

Saša Zdravković iz Agencije za bezbednost saobraćaja smatra da je takva odluka dobra za putnike i upozorava da duga čekanja na granici mogu direktno da utiču na bezbednost saobraćaja.

- Povećava se nervoza vozača, smanjuje koncentracija i raste rizik od umora. Kada prođu granicu, mnogi umesto da naprave pauzu žele što pre da stignu na odredište i onda dodaju gas - objašnjava Zdravković.

Podseća da pri brzini od 100 kilometara na čas vozilo u jednoj sekundi pređe oko 28 metara, zbog čega svaki trenutak nepažnje može imati ozbiljne posledice.

Seničić ističe da su turističke agencije pokušale da raspodele polaske kako bi izbegle gužve, ali da na to ne mogu presudno da utiču.

- Potrudili smo se da polasci ne budu u isto vreme, ali je saobraćaj nepredvidiv i to je jako teško organizovati - kaže Seničić.

Navodi da su od grčkih vlasti dobili uverenja da će od početka sezone biti uspostavljena nova organizacija rada na Evzoniju.

- Očekujemo da budu otvorene dve, pa čak i tri kolone za turističke autobuse, što bi u velikoj meri sprečilo ovako duga čekanja - naglašava Seničić.

Podseća da su gužve na Evzoniju postojale i pre uvođenja novog sistema.

- Nijedna letnja sezona nije prošla bez čekanja od dva ili tri sata u udarnim terminima - kaže Seničić.

Za one koji putuju sopstvenim automobilom, Seničić preporučuje korišćenje alternativnih graničnih prelaza, poput Dojrana i Medžitlije.

- Treba savetovati ljude da se preusmere na druge alternativne prelaze, gde su i proteklog vikenda bile daleko manje gužve i nije se čekalo duže od pola sata ili četrdesetak minuta - ističe Seničić.

Dodaje da će tokom jula i avgusta najvažnije biti da organizacija na granici funkcioniše bez zastoja.

- Mnogo je važnije da imamo otvoren maksimalan broj traka u svakom trenutku nego da se oslanjamo isključivo na suspenziju sistema - ocenjuje Seničić.

Prema njegovim rečima, najveće gužve tradicionalno se stvaraju između šest ujutru i tri popodne.

- Iz iskustva prethodnih godina, tokom noći ili u popodnevnim časovima su daleko manje gužve nego tokom dana - naglašava Seničić.

Zdravković savetuje da putovanje počne dobrom pripremom.

- Pre svakog putovanja jako je važno izvršiti planiranje rute, koristiti aplikacije koje pokazuju vreme zadržavanja i praviti pauze posle dva sata vožnje - kaže Zdravković

Preporučuje da putnici treba da unose dovoljno tečnosti, izbegavaju velike temperaturne razlike i ponesu neophodnu terapiju i osnovne lekove.

Takođe, pre polaska treba proveriti ispravnost vozila.

- Potrebno je kontrolisati kočnice, upravljački mehanizam, sve tečnosti u vozilu, stanje akumulatora i ispravnost klima-uređaja - ističe Zdravković.

Podseća i da je zeleni karton obavezan za ulazak u Severnu Makedoniju, kao i da pasoš mora da važi najmanje tri meseca duže od datuma putovanja.

Posebno skreće pažnju na korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

- Razgovor telefonom do četiri puta povećava rizik od nezgode, čitanje poruka osam puta, a kucanje poruka više od dvadeset puta - upozorava Zdravković.

Kako ističe, pri brzini od 130 kilometara na čas dovoljne su četiri sekunde pogleda u telefon da vozilo bez kontrole pređe čak 145 metara.



Autor: Jovana Nerić