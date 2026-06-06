Skobaljijada u Malom Zvorniku okupila 90 takmičara (FOTO)

Tradicionalna manifestacija „Skobaljijada“ u Malom Zvorniku okupila je ove godine 90 takmičara iz različitih krajeva Srbije. Ljubitelji ribolova nadmetali su se u pecanju skobalja, ribe koja važi za jednog od najizazovnijih ulova u domaćim rekama.

- Skobalj je mudra riba. Samo iskusni ribolovci mogu da je upecaju“, kaže meštanin Lazar, objašnjavajući zbog čega je ova disciplina posebno cenjena među ribolovcima.

Među učesnicima su bili gosti iz Beograda, Novog Sada, Valjeva, Lazarevca i Kosovske Mitrovice. Iako su uslovi na vodi bili dobri, ulov nije svima išao od ruke.

- Za sada ništa. Vidim da ima ribe, ali ne vredi, slabo ide“, priča Dragan iz Beograda.

Manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca, a značajnu ulogu u njenoj promociji ima Turistička organizacija Malog Zvornika.

- Sve više imamo posetilaca na manifestacijama. Trudimo se da budemo dobri domaćini“, kaže Marina Gligorević - direktorka Turističke organizacije Malog Zvornika.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, ističe da je izgradnja brze saobraćajnice značajno doprinela razvoju turističke infrastrukture, što potvrđuje i rast broja turista koji posećuju ovaj kraj.

Mali Zvornik danas raspolaže sve većim smeštajnim kapacitetima, pa mnoge porodice ovde provode i po nekoliko dana, uživajući u prirodnim lepotama i turističkim sadržajima.

- Zvorničko jezero i reka Drina su raj za ljubitelje prirode, avanturističkog turizma i ribolova - ističe Marija Nikolić iz hotela Royal Drina.

Uz bogatu prirodu, gostoprimstvo domaćina i manifestacije poput Skobaljijade, Mali Zvornik se sve više pozicionira kao atraktivna turistička destinacija na zapadu Srbije.

Autor: A.A.