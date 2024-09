Vučić u Malom Zvorniku: Dočekan aplauzom, spremni pokloni, riba i roštilj (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Podrinju, a nakon obilaska radova na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj, obišao je i destileriju TIM, nakon čega u Malom Zvorniku razgovara sa ribolovcima.

14:10 - Na Zvorničkom jezeru osim ribolovaca, okupio se i veliki broj meštana. Vučića i Dodika dočekao je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

- Bio sam u Malom Zvorniku pre dvadesetak dana tada smo uradili sve puteve o kojima smo govorili dali smo odobrenje za školi u Borini i za ono jedno istureno odeljenje... Za Radalj projektovanje oko vode, uradili smo puteve za Ljuboviju i Osečinu. Ovo je važno i videćemo da kupimo najbolju mašinu i to da rešimo - rekao je Vučić.

- Srećan sam što sam ovde - rekao je predsednik.

- Rekao sam Miletu, uzeli smo sada mašine da bi smo očistili. I moramo da nađemo mašine dubinski da očitistimo. Tu imamo probleme, imamo prelepa jezera u Srbiji, ali ovo ovde moramo posebno da očistimo - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li ima para Vučić je reako da ima i više para od milijarde koju je obećao.

- Imamo mi mnogo ivše para nego što je ta milijarda i nije nam problme javni dug jel ćemo imati dobar rast, imamo problem samo sa visinom deficita - rekao je Vučić.

On je rekao da danas na računu imamo preko 5 milijardi evra, nemamo problem sa tim lai je problem samo visina deficita.. Mi sada hoćemo da dobijemo investicioni rejting, reako je Vučić.

- Da bi smo to uradili moramo da vodimo računa - dodao je Vučić.

On je rekao da očekuju da se investicione kuće do kraja novembra o tome izjasne.

- Mi ćemo sutra izmeću 1 i 3 počeće nam veliki razgovori i sa ljudima koji su protiv rudnika i sa onima koji su za, biće to teški razgovori i videćete kako se ko bori za Srbiju, ali ono što sam siguran je da stvari moraju da se rešavaju razgovorom. Ujutru idemo u Ljuboviju pa ćemo videti gde ćemo posle da razgovaramo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da kada završi sa arapskim ambasadorima večeru da će da izađe u grad i da slobodno popije piće i razgovara sa ljudima.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

13:55 - Vučić dobio poklone od okupljenih u Malom Zvorniku

Predsednik Vučić je stigao čamcem, zajedno sa Dodikom. Dočekani su aplauzom, rakijom i poklonima.

- Srećan sam što sam ovde - rekao je Vučić i dodao da će biti nabavljene mašine i da će sve biti još bolje očišćeno.

Rekao sam Miletu, uzeli smo sada mašine da bi smo očistili. I moramo da nađemo mašine dubinski da očitistimo. Tu imamo probleme, imamo prelepa jezera u Srbiji, ali ovo ovde moramo posebno da očistimo.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Ribolovci su spremili ribu koju će da ručaju zajedno sa predsednicima Vučićem i Dodikom, a ima i roštilja.

13:40 - Predsednik Vučić čamcem stiže u Mali Zvornik

Predsednik Vučić stiže na čamcu, zajedno sa Dodikom.

TV Pink Printscreen/Printscreen Tanjug TV Pink Printscreen/Printscreen Tanjug TV Pink Printscreen/Printscreen Tanjug Previous Next

Kako je ranije najavljeno Vučić će ručati i razgovarati sa okupljenim ribolovcima.

12:00 - Razgovor sa meštanima

- Znam da se bolje živi nego ranije ali uvek može bolje. Kažite šta vam je najvažnije. Tunel pod Kadinjačom, završavamo projekat do kraja oktobra, gledaćemo da u novembru potpišemo ugovor. Da kompanija koja bude radila, uz srpske podizvođače počnu to da rade. Do marta ćemo da završimo tunel ispod Azbukovice i to će da vam olakša - rekao je Vučić i dodao:

Kada završimo do Loznice brzu saobraćajnicu, odmah idemo na izradu projektne dokumentacije brze saobraćajnice Loznica-Mali Zvornik. Ostaje nam još, to je 25 kilometara Debelog brda, to neću još da obećam, kad ovo krenemo, razmišljaćemo kako i da taj problem rešimo.

11:50 - Na početku obilaska je predsednik Vučić sa domaćinima obišao destileriju gde su mu pokazali kako se prerađuje voće, čisti tehnologija.

Vučić se prilikom obilaska raspitivao o obimu i načinu proizvodnje rakije.

- Đedova rakija je postala brend. Nije 70.000 litara malo - naglasio je Vučić.

- Dobro šljiva miriše, možemo li da pomognemo nešto - upitao je Vučić domaćina i dobio odgovor da je struja problem.

- Ako je ljudima struja najveći problem, da probamo da rešimo to - odgovorio je Vučić, a u razgovoru je učestvovao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

- 40 godina sluša o tunelu, mi tek sada završavamo projekat i odmah idemo u izgradnju tunela. Obilaznica Užice ide odmah, radićemo i tunel ispod Azbukovice, sve će to mnogo da vam olakša. I još brzu saobraćajnicu od Loznice do Malog Zvornika. Moja je ideja bila da uzmemo pet milijardi za lokalne i regionalne puteve ali ne možeš zbog deficita, imamo pare ali ne smeš zbog deficita da se igraš. Uspeli smo da obezbedimo, da idu po 250 miliona evra dodatnih, na lokalne i regionalne puteve - naglasio je Vučić.

11:45 - Vučić je, podsetimo, prethodno obišao đake u školi u Brezjaku, odneo im je uštipke i najavio da će poslati četiri interaktivne table za Brezjak, Nedeljice i Korenitu.

Prethodno je obišao i porodičnu kompaniju, mlekaru Spasojević "Zapis Tare".

- Možete da računate na veliku podršku države, čak do 50 odsto granta - rekao je predsednik tokom obilaska.

Program posete: 09:00 - Obilazak radova na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj 11:40 - Obilazak destilerije TIM 13:30 - Razgovor sa ribolovcima i ručak u Malom Zvorniku 16:30 - Sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom

Autor: Pink.rs