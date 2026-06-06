KIŠA U TOKU VEČERI: Ovi delovi su sledeći na udaru pljuskova, ovakvo je vreme u Beogradu! Evo od kog datuma se vraćaju letnje temperature!

Očekuju se kiša i pljuskovi u Šumadiji, Pomoravlju, Beogradu i drugim regionima, dok se od početka naredne sedmice najavljuje povratak letnjih temperatura preko 30 stepeni.

Ove večeri zapadne delove Srbije zahvatio je novi kišni talas, koji se trenutno širi preko centrlane Srbije i Šumadije dalje na istok.

Pored zaopadnih i centralnih delova Srbije, kiša se očekuje i u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u Beogradu i na jugu Vojvodine.

Povremeno se očekuju i pljuskovi, a tokom večeri slaba kiša očekuje se i u Beogradu. U ostalim predelima biće uglavnom suvo.

Trenutne temperature kreću se od 18 do 23°C, u Beogradu je 21°C. Zlatibor i Sjenica mere 16, a Kopaonik 12°C.

Kiša i pljuskovi tokom noći očekuju se uglavnom južnije od Save i Dunava, dok će u Vojvodini biti suvo.

Slično vreme očekuje se i u nedelju ujutro i pre podne. Sredinom dana razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano.

Maksimalna temperatura biće u nedelju od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28°C.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očekuje pravo letnje vreme, temperatura će biti i preko 30°C.

Autor: A.A.