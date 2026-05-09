KIŠA VEČERAS OČEKUJE OVE DELOVE ZEMLJE: Na severu Vojvodine danas izmereno 27 STEPENI, u centralnim delovima Srbije prava JESEN

U toku večeri kiša i pljuskovi očekuju se uglavnom u centralnim predelima Srbije i to na južnom obodu Beograda, u Šumadiji i u Kolubarskom okrugu.

Ova padavinska zona premeštaće se u severozapadnoj visinskoj struji prema Pomoravlju.

Ne očekuju se značajnije padavine.

U ostalim delovima Srbije biće suvo, na severu Vojvodine i vedro.

Trenutne temperature kreću se od 14 na jugu do 20 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je 17 stepeni.

Zlatibor meri 12, Sjenica 11, a Kopaonik 6 stepeni.

Inače, širom Srbije danas je bilo umereno do pretežno oblačno, u zapadnim, centralnim, istočnim i severoistočnim predelima Srbije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Kišovito je bilo i u Beogradu, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

Istovremeno, na severu Vojvodine bilo je sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature od 26 stepeni u Subotici i 27 stepeni u Somboru i u Kikindi.

U južnim i centralnim predelima Srbije vreme je tokom većeg dela dana bilo pravo jesenje, uz temperature oko 15 stepeni.

Ipak, maksimalne vrednosti kretale su ce u centralnim predelima oko 20 stepeni, u Beogradu je dostigla 22°C, a do 18 stepeni mereno je na jugu Srbije, koliko je bilo u Vranju.

Zlatibor i Sjenica merili su 15, Kopaonik 9 stepeni.

Drugi dan vikenda doneće Srbiji znatno lepše vreme i znatno više sunca. Nakon vedrog jutra, tokom dana povećanje oblačnosti.

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a tokom noći ponegde i u ostalim predelima Srbije.

U ponedeljak promenljivo oblačno i veoma toplo, uz temperature iznad 25 stepeni, ali uz nestabilno vreme, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

U utorak pervo u severnim i zapadnim, do kraja dana i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje i zahlađene sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova za grmljavinske oluje sa gradom i uz obilnije pljuskove.

U noći ka sredi razvedranje, pa će u sredu jutro biti veoma hladno, uz minimalne temperature od 4 do 10 stepeni, a slabih padavina može biti na jugu.

Tokom dana pretežno sunčano i prohladno za sredinu maja.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.

Prema kraju dana novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U nastavku sedmice nestabilno, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Biće nešto toplije, uz temperature od 20 do 25 stepeni, koje su i prosečne za ovo doba godine.

Iako nas sutra očekuje pravo letnje vreme, i narednih desetak dana ne očekuje se duže stabilizacija vremena, niti veoma toplo vreme.

Autor: Iva Besarabić