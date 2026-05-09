KIŠA VEČERAS OČEKUJE OVE DELOVE ZEMLJE: Na severu Vojvodine danas izmereno 27 STEPENI, u centralnim delovima Srbije prava JESEN

U toku večeri kiša i pljuskovi očekuju se uglavnom u centralnim predelima Srbije i to na južnom obodu Beograda, u Šumadiji i u Kolubarskom okrugu.
Ova padavinska zona premeštaće se u severozapadnoj visinskoj struji prema Pomoravlju.
Ne očekuju se značajnije padavine.
U ostalim delovima Srbije biće suvo, na severu Vojvodine i vedro.
Trenutne temperature kreću se od 14 na jugu do 20 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je 17 stepeni.
Zlatibor meri 12, Sjenica 11, a Kopaonik 6 stepeni.
Inače, širom Srbije danas je bilo umereno do pretežno oblačno, u zapadnim, centralnim, istočnim i severoistočnim predelima Srbije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Kišovito je bilo i u Beogradu, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.
Istovremeno, na severu Vojvodine bilo je sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature od 26 stepeni u Subotici i 27 stepeni u Somboru i u Kikindi.
U južnim i centralnim predelima Srbije vreme je tokom većeg dela dana bilo pravo jesenje, uz temperature oko 15 stepeni.
Ipak, maksimalne vrednosti kretale su ce u centralnim predelima oko 20 stepeni, u Beogradu je dostigla 22°C, a do 18 stepeni mereno je na jugu Srbije, koliko je bilo u Vranju.
Zlatibor i Sjenica merili su 15, Kopaonik 9 stepeni.
Drugi dan vikenda doneće Srbiji znatno lepše vreme i znatno više sunca. Nakon vedrog jutra, tokom dana povećanje oblačnosti.
Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a tokom noći ponegde i u ostalim predelima Srbije.
U ponedeljak promenljivo oblačno i veoma toplo, uz temperature iznad 25 stepeni, ali uz nestabilno vreme, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.
U utorak pervo u severnim i zapadnim, do kraja dana i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje i zahlađene sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Biće uslova za grmljavinske oluje sa gradom i uz obilnije pljuskove.
U noći ka sredi razvedranje, pa će u sredu jutro biti veoma hladno, uz minimalne temperature od 4 do 10 stepeni, a slabih padavina može biti na jugu.
Tokom dana pretežno sunčano i prohladno za sredinu maja.
Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.
Prema kraju dana novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
U nastavku sedmice nestabilno, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Biće nešto toplije, uz temperature od 20 do 25 stepeni, koje su i prosečne za ovo doba godine.
Iako nas sutra očekuje pravo letnje vreme, i narednih desetak dana ne očekuje se duže stabilizacija vremena, niti veoma toplo vreme.
Autor: Iva Besarabić