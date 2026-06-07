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AMSS: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju do četiri sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Na autoputevima u Srbiji jutros nema zadržavanja na naplatnim stanicama, dok se tokom dana očekuju promenljivi vremenski uslovi koji bi mogli da otežaju odvijanje saobraćaja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju dva sata na graničnom prelazu Batrovci i oko četiri sata na prelazu Šid.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

AMSS podseća i da, zbog ograničenja saobraćaja preko mosta kod Bogojeva, teretna vozila ka Hrvatskoj mogu da koriste alternativne pravce preko graničnih prelaza Batrovci i Bezdan, kao i preko mosta kod Bačke Palanke, gde je na snazi ograničenje za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 24 tone.

Na graničnim prelazima Bački Vinogradi–Ašothalom i Horgoš 2–Reske 2 od maja ove godine uvedeno je neprekidno, 24-časovno radno vreme, u cilju smanjenja gužvi i ubrzanja protoka putnika i vozila.

Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u južnim, istočnim i zapadnim krajevima zemlje mogući su lokalno jači pljuskovi, koji bi tokom popodnevnih sati, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, mogli da izazovu povremene zastoje i kraće prekide u saobraćaju.

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Javno preduzeće "Putevi Srbije" podseća da od 1. jula počinje primena kaznene politike za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, korišćenjem TAG uređaja.

Iz tog preduzeća pozvali su prevoznike da što pre uvedu TAG uređaje u svoja vozila kako bi izbegli dodatne troškove i omogućili brži prolazak kroz naplatne stanice.

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Autor: Marija Radić

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