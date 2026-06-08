AKTUELNO

Društvo

SELAKOVIĆ I POPADIĆ POTPISALI UGOVOR: Sahat kula u Prijepolju dobija potpuno novi sjaj, Ministarstvo kulture izdvojilo milione!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO KULTURE ||

Ministarstvo kulture opredelilo je Prijepolju, kroz tradicionalni konkurs "Gradovi u fokusu", pet miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na čuvenoj Sahat kuli.

Ugovor o realizaciji ovog važnog projekta danas su zvanično potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić, saopštili su iz resornog ministarstva.

Ministar Selaković je istakao da je još u januaru posetio Prijepolje, gde je sa opštinskim rukovodstvom dogovorio da upravo Sahat kula bude jedan od kapitalnih projekata u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa koji će država podržati.

Opština Prijepolje je ozbiljan partner Ministarstva kulture. Samo u prethodne četiri godine, računajući 2023, 2024, 2025. i 2026. godinu, Ministarstvo je izdvojilo čak 64.348.000 dinara za 55 projekata u kulturi na teritoriji ove opštine. Ove godine ne podržavamo samo sanaciju Sahat kule, jer nastavljamo i sa arheološkim iskopavanjima i ispitivanjima lokaliteta manastira Pustinja. Uveren sam da će u toku ove godine biti još projekata koje ćemo moći da podržimo - rekao je Selaković, podsećajući da još uvek nisu završeni svi konkursi na kojima učestvuju prijepoljske ustanove kulture.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO KULTURE

Program osnovan na predlog Aleksandra Vučića

Naglašavajući značaj programa "Gradovi u fokusu", Selaković je podsetio da ovaj projekat uspešno traje već jedanaestu godinu zaredom, a osnovan je 2016. godine na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a sadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Za 11 godina je kroz "Gradove u fokusu" u naše gradove i opštine uloženo više od 2.380.000.000 dinara. Tim novcem pomogli smo mnogim lokalnim samoupravama da obnove svoje davno zapuštene domove kulture, muzeje, arhive i biblioteke. Ove kalendarske godine dodeljeno je rekordnih 430 miliona dinara - pojasnio je ministar.

Spas za manastir Mileševu: Hitna sanacija vlage!

Pored radova u samom Prijepolju, Ministarstvo kulture nastavlja intenzivnu brigu i o biseru srpske srednjovekovne umetnosti i duhovnosti – manastiru Mileševi.

U prethodnom periodu izdvojili smo ozbiljna sredstva za potpunu zamenu krova nad manastirskom crkvom. Ti radovi se uspešno završavaju, a u narednih mesec i po do dva ostaje nam jedan izuzetno važan zadatak, a to je izrada projekta sanacije vlage koja se pojavila u paraklisima i u samoj crkvi. Ministarstvo kulture će se potruditi da vankonkursnim putem, interventno, obezbedi sredstva kako za izradu samog projekta, tako i za potonje radove na sanaciji vlage - poručio je ministar Selaković.

Autor: D.S.

#Drago Popadić

#Gradovi u fokusu

#Manastir Mileševa

#Ministarstvo kulture

#Nikola Selaković

#Prijepolje

#Sahat kula

#investicije

#kulturno nasleđe

POVEZANE VESTI

Društvo

Ministarstvo kulture ove godine ima BUDŽET VEĆI ZA 15 ODSTO! Selaković: uvećana sredstva za konkurs "Gradovi u fokusu"

Politika

Potpisan ugovor o obnovi Centra za kulturu 'Dragan Kecman' u Kučevu, opredeljeno 15.000.000 dinara

Društvo

Ministarstvo kulture i grad Kragujevac potpisali ugovor o rekonstrukciji stare Sokolane: Prva faza vredna 25 miliona dinara (FOTO)

Društvo

'BISER SRPSKE SREDNJOVEKOVNE ARHITEKTURE' Selaković: Opredeljeno 20 miliona dinara za promenu krova manastira Mileševa (FOTO)

Društvo

KULTURNI CENTAR 'MIJA ALEKSIĆ' DOBIJA SAVREMENI 4K PROJEKTOR UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE

Društvo

Mionica dobila 10 miliona za završetak Kuće Kolubarske bitke – prvi multimedijalni muzej u čast herojske pobede! Selaković: Ovo je dobar primer ulagan