SELAKOVIĆ I POPADIĆ POTPISALI UGOVOR: Sahat kula u Prijepolju dobija potpuno novi sjaj, Ministarstvo kulture izdvojilo milione!

Ministarstvo kulture opredelilo je Prijepolju, kroz tradicionalni konkurs "Gradovi u fokusu", pet miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na čuvenoj Sahat kuli.

Ugovor o realizaciji ovog važnog projekta danas su zvanično potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić, saopštili su iz resornog ministarstva.

Ministar Selaković je istakao da je još u januaru posetio Prijepolje, gde je sa opštinskim rukovodstvom dogovorio da upravo Sahat kula bude jedan od kapitalnih projekata u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa koji će država podržati.

Opština Prijepolje je ozbiljan partner Ministarstva kulture. Samo u prethodne četiri godine, računajući 2023, 2024, 2025. i 2026. godinu, Ministarstvo je izdvojilo čak 64.348.000 dinara za 55 projekata u kulturi na teritoriji ove opštine. Ove godine ne podržavamo samo sanaciju Sahat kule, jer nastavljamo i sa arheološkim iskopavanjima i ispitivanjima lokaliteta manastira Pustinja. Uveren sam da će u toku ove godine biti još projekata koje ćemo moći da podržimo - rekao je Selaković, podsećajući da još uvek nisu završeni svi konkursi na kojima učestvuju prijepoljske ustanove kulture.

Program osnovan na predlog Aleksandra Vučića

Naglašavajući značaj programa "Gradovi u fokusu", Selaković je podsetio da ovaj projekat uspešno traje već jedanaestu godinu zaredom, a osnovan je 2016. godine na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a sadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Za 11 godina je kroz "Gradove u fokusu" u naše gradove i opštine uloženo više od 2.380.000.000 dinara. Tim novcem pomogli smo mnogim lokalnim samoupravama da obnove svoje davno zapuštene domove kulture, muzeje, arhive i biblioteke. Ove kalendarske godine dodeljeno je rekordnih 430 miliona dinara - pojasnio je ministar.

Spas za manastir Mileševu: Hitna sanacija vlage!

Pored radova u samom Prijepolju, Ministarstvo kulture nastavlja intenzivnu brigu i o biseru srpske srednjovekovne umetnosti i duhovnosti – manastiru Mileševi.

U prethodnom periodu izdvojili smo ozbiljna sredstva za potpunu zamenu krova nad manastirskom crkvom. Ti radovi se uspešno završavaju, a u narednih mesec i po do dva ostaje nam jedan izuzetno važan zadatak, a to je izrada projekta sanacije vlage koja se pojavila u paraklisima i u samoj crkvi. Ministarstvo kulture će se potruditi da vankonkursnim putem, interventno, obezbedi sredstva kako za izradu samog projekta, tako i za potonje radove na sanaciji vlage - poručio je ministar Selaković.



Autor: D.S.