Danas je Sveti sveštenomučenik Terapont: Veruje se da njegova molitva donosi isceljenje

Na današnji dan vernici proslavljaju Sveti sveštenomučenik Terapont, episkopa sardijskog koji je postradao za hrišćansku veru. Predanje govori o čudu koje se dogodilo tokom njegovog stradanja i molitvi koja mu je posvećena.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sveštenomučenika Teraponta, episkopa sardijskog.

Obratio je mnoge Jeline u veru Hristovu zbog čega bude ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnaženog položiše ga na zemlju i vezaše za 4 suha koca, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso zderaše s kostiju.

No mučenik osta, ipak, u životu, a ona četiri suha koca ozeleneše i uzrastoše u visoka drveta, od kojih mnogi bolesnici dobijahu isceljenje.

Najzad sveti Terapont bi zaklan kao jagnje, u vreme Valerijana, i preseli se dušom u Carstvo, da gleda slavu Božju u večnosti. Česno postrada 259. godine.

Molitva ovom svetitelju glasi: Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Teraponte: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

Autor: Jovana Nerić