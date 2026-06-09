Vozači, spremite se na čekanje ako idete ka ovom graničnom prelazu: Do kraja godine radovi na toj deonici

Na deonici puta od sela Kremna ka Graničnom prelazu Kotroman kod Mokre Gore izvode se radovi na pešačkoj stazi, sve do 31. decembra uz naizmenično propuštanje vozila.

- Na deonici auto-puta Preljina - Pakovraće, u smeru ka Požegi, radovi na popravljanju dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Rogačica – Debelo brdo, radovi na rehabilitaciji kolovoza do 1.11.2026. g. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 240 minuta,

Na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta, na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.