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I DANAS PAKLENO VRUĆE! Temperatura će ići do 34 stepena, a onda sledi JAKO NEVREME: RHMZ najavio pljuskove, grmljavinu, grad i olujni vetar

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi, sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima.

U toku noći u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak. Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo.

Najniža temperatura biće od 18 do 20, a najviša oko 33 stepena.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije u četvrtak će se proširiti i na ostale krajeve uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode - grad i olujni vetar - koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji.

U petak promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije. Dnevne temperature od 20 do 24 stepena.

Za dane vikenda i u ponedeljak sveža jutra uz maksimalne temperature i dalje ispod proseka - u intervalu od 22 do 26 stepeni, a promenljiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili pljusak, u subotu prvo u Vojvodini, a u nedelju i u oblastima južnije od Save i Dunava.

Biometeorološka prognoza za sredu, 10. jun

Relativno povolјna biometeorološka situacija pogodovaće većini hronično obolelih i osetlјivih osoba. Srčanim bolesnicima i astmatičarima se savetuje opreznost.

Autor: Jovana Nerić

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