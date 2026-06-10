Veliki uspeh srpskog eksperta: Prof. dr Ilija Životić dobitnik prestižnog priznanja 'Order of Security'

Međunarodna organizacija „Order of Security”, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, odlikovala je prof. dr Iliju Životića prestižnim Ordenom velikog krsta (Grand Cross Knight Order of Security) za izuzetan doprinos razvoju civilnog sektora bezbednosti.

Orden su uručili renomirani međunarodni eksperti: čuveni izraelski stručnjak za bezbednost Roni Kluger (Rony Kluger) i profesor Džordž Poper (George Popper), osnivač prve međunarodne organizacije civilne bezbednosti IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association), osnovane 1994. godine. Ceremonija dodele održana je prethodnog vikenda u Budimpešti.

Prof. dr Ilija Životić jedan je od vodećih srpskih eksperata u oblasti bezbednosti, poznat po pionirskim naučnim radovima o hibridnim pretnjama, temi od ključnog značaja u savremenom geopolitičkom kontekstu. Redovno je pozivan na najznačajnije međunarodne konferencije, gde aktivno sarađuje sa eminentnim svetskim stručnjacima, čime značajno doprinosi vidljivosti i ugledu Srbije u globalnoj bezbednosnoj zajednici.

Ova visoka međunarodna nagrada predstavlja priznanje za višegodišnji predan rad prof. Životića u civilnom sektoru bezbednosti. Tokom karijere realizovao je brojne edukacije i obuke kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, jačajući kapacitete institucija i pojedinaca u suočavanju sa modernim bezbednosnim izazovima. Posebno se ističe njegov mentorski rad – više od 100 puta bio je mentor pri odbrani završnih, diplomskih, master i doktorskih radova na fakultetu, čime kontinuirano gradi nove generacije stručnjaka.

„Ovo priznanje nije samo lična čast, već i potvrda da srpska stručnost u oblasti bezbednosti ima svoje mesto na međunarodnoj sceni“, izjavio je prof. Životić povodom odlikovanja.

Dodela Ordena velikog krsta prof. dr Iliji Životiću predstavlja značajno međunarodno priznanje za celokupan naučni, obrazovni i praktični doprinos razvoju civilnog sektora bezbednosti i još jednom potvrđuje da srpski eksperti mogu ravnopravno da stoje rame uz rame sa vodećim svetskim stručnjacima.

Autor: Pink.rs