SKANDAL NA SUĐENJU KECMANOVIĆIMA! Žaklina Tatalović unela mobilni telefon u sudnicu iako je to strogo zabranjeno? ANS hitno traži odgovore: Da li u Srbiji postoje novinari prvog i drugog reda?!

Asocijacija novinara Srbije (ANS) zahteva hitno objašnjenje povodom informacije da je na suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović novinarka Žaklina Tatalović unela i koristila mobilni telefon u sudnici, iako su svi ostali novinari, po nalogu suda, telefone predali pre ulaska.

"Ne zanima nas izgovor da li je telefon korišćen za snimanje ili slanje poruka. Činjenica je da je pravilo prekršeno", navodi se u saopštenju ove asocijacije.

ANS javno postavlja pitanje da li za sve novinare važe ista pravila ili postoje povlašćeni kojima je dozvoljeno ono zbog čega bi svi drugi bili sankcionisani.

"Ako je tačno da je prekršaj napravljen, očekujemo da se prema svima postupa jednako. U suprotnom, šalje se opasna poruka da u Srbiji postoje novinari prvog i drugog reda. Pred sudom i zakonom ne sme biti privilegovanih", zaključuje se u saopštenju Asocijacije novinara Srbije (ANS).

Autor: D.S.