'SVETE STANI, OTVORI SVOJE SRCE!' Željko Mitrović poslao GLOBALNI APEL o kom svi treba DOBRO DA RAZMISLIMO! 'Vreme je da se ljudi UJEDINE!' (VIDEO+FOTO)

Dok se svet suočava sa sve dubljim podelama, ratovima i sukobima koji svakodnevno odnose živote i produbljuju jaz među ljudima, vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović uputio je snažnu poruku mira, jedinstva i zajedništva.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović poznat je po tome da često iznosi svoje stavove o društvenim, tehnološkim i globalnim temama, a ovoga puta, Mitrović je upozorio da čovečanstvo možda ne primećuje koliko se brzo svet menja i koliko su ljudima danas potrebniji sloga, razumevanje i međusobna podrška nego ikada ranije.

Razmišljajući o budućnosti civilizacije, razvoju veštačke inteligencije i mestu čoveka u svetu koji se ubrzano transformiše, Mitrović je kroz emotivnu objavu pozvao ljude da zastanu, otvore srca i preispitaju pravac kojim čovečanstvo ide. Njegovu poruku prenosimo u celosti:

Mislim da niko još ne razume šta se zapravo dešava! Na svim meridijanima planete se dešavaju neki nesporazumi, svađe i ratovi između ljudi! A ljudima nikada u njihovoj relativno kratkoj istoriji nije bila potrebnija sloga i jedinstvo! Mi homo sapiensi mislimo da planeta Zemlja prirodno pripada samo nama, a pre samo 60 miliona godina, pripadala je dinosaurusima, pre toga velikim vodozemcima, a pre toga insektima i ribama!

Na poziciju planetarne vlasti smo došli relativno brzim razvojem centralnog nervnog sistema, ili onoga što zovemo svest ili prirodna inteligencija! Sa tim malim razvijenijim delom tela, koje se zove mozak, krunisani smo i priznati, i od mnogo fizički jačih stanovnika planete, kao što su lavovi, gorile ili slonovi, za apsolutne vladare planete Zemlje!

Tako „pametni“ smo se usudili da napravimo sebi superiorniju konkurenciju, baš u našem dominantnom segmentu i to u obliku „veštačke inteligencije“ koja se već došaptava, na nama nepoznatom jeziku, čitaj (belim šumom) na inter-modelarnom nivou, kako im homo sapiensi više nisu ni potrebni!

Kada me sledeći put kompjuter bude pitao, Are you human, nisam siguran šta je pametnije da mu odgovorim! Nisam verovao da ću ikada da izgovorim ovo ali „MOŽDA JE BILO BOLJE DA SMO SE ZAGLAVILI U PRVOJ POLOVINI 14. VEKA ILI U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA!“

P.S. I da još jednom probam globalni apel pesmom World hold on! Možda se neko i seti ovih reči u bliskoj budućnosti!

Svete stani!!! Otvori svoje srce

Šta osećaš?

Otvori svoje srce

Šta stvarno osećaš?

Veliki prasak je možda bio milionima godina daleko!

Ali ne mogu da smislim bolji trenutak da kažem

Svete stani!!!! Just an old message from my good friend Bob Sinclair.

Simbolično, Mitrović je svoju poruku zaključio stihovima pesme „World, Hold On“, svetskog hita francuskog di-džeja i producenta Boba Sinklera, uz nadu da će poruka mira, razumevanja i zajedništva dopreti do ljudi širom sveta.

Autor: D.Bošković