Čuvenog zmijolovca Vladicu UJELA ZMIJA! Kamere snimile trenutak napada: Naleteo na leglo (VIDEO)

Najpoznatiji srpski hvatač zmija Vladica Stanković ponovo je imao pune ruke posla, ali se ovoga puta suočio sa situacijom koja je mogla da se završi kobno. Tokom najnovije intervencije u okolini Leskovca, Vladicu je, naočigled kamere, ujela zmija!

Zmija se ovog puta zavukla na nepristupačno mesto, ispod stepenica, pravo među cigle. Vladica ju je, kao i obično, sa prividnom lakoćom izvukao golim rukama. Međutim, drama je nastala u sekundi nepažnje. Dok je pripremao džak u koji je planirao da bezbedno smesti gmizavca, životinja se naglo otrgla i munjevito ga ujela za ruku.

"Majko moja, jao", kaže Vladica na snimku, vidno iznenađen reakcijom brze životinje.

Tim povodom kontaktirali smo Vladicu Stankovića kako bismo saznali kako se oseća i koliko je situacija bila opasna.

- Ja sam imao više tih ujeda neotrovih zmija, ja to ne posmatram kao neku veliku dramu. Nije to opasno, mogu samo da naprave problem sa bakterijama ili dođe do neke infekcije. To je bilo leglo od tri zmije, u pitanju su bili stepski smukovi, prva zmija me je ujela, one se nagrejuu, poraste im temperatura, uplaše se, norrmalno je da se brane - objašnjava nam Vladica.

Na pitanje o opremi i radu na terenu sa opasnijim vrstama, Vladica ističe da situacija na terenu diktira pravila.

- Kada su otrovnice nosim zaštitu, ali ni to uvek ne može, mora da se provuče, izvuče, pa bude teško sa rukavicama, ali postoje drugačije tehnike hvatanja da ne bude opasnosti - rekao je.

Ova intervencija u Leskovcu bila je specifična i po tome što se Vladica nije suočio sa samo jednim gmizavcem.

- Tu je bilo leglo, tri zmije su bile. Morali smo taj zid da srušimo, tako je tim ljudima bilo lakše, imaju decu, unuke. Plaše se - kaže Stanković o detaljima akcije na jugu Srbije.

S obzirom na to da je sezona uveliko počela, Vladica nema vremena za odmor, a pozivi stižu sa svih strana.

- Mene zove cela Srbija da dođem da rešim problem - iskren je najpoznatiji srpski hvatač zmija, koji nastavlja svoju misiju širom zemlje.

Autor: S.M.