SRBIJA U CRVENOM! Snažno nevreme se širi velikom brzinom: Grad već okovao pojedine delove, u Beogradu pljušti, stižu još jače nepogode

Nevreme u Srbiji danas donosi pljuskove, grmljavinu i zahlađenje, dok se tokom večeri očekuje novi talas obilnih padavina. Ogromne temperaturne razlike zahvatile su Srbiju – dok se na severozapadu i zapadu zemlje beleži svega oko 14 °C, na jugoistoku i istoku temperature dostižu čak 30 °C.

U Beogradu je trenutno oko 16 °C, znatno hladnije u odnosu na juče u isto vreme kada je bilo izmereno 32 °C. Prethodna noć bila je tropska, jer temperatura nije padala ispod 20 °C, ali je prodor hladnog fronta doneo nagli pad temperature.

Prema poslednjim informacijama, snažno nevreme praćeno grmljavinom pogodilo je područje Golije, a lokalno je padao i grad. Olujni sistem nastavlja da se premešta, zbog čega se građanima u centralnoj i istočnoj Srbiji preporučuje dodatni oprez.

Iako je Beograd već zahvatila kiša, prestonici se sa jugozapada približava novi i znatno snažniji oblačni sistem, koji će doneti obilnije padavine, pljuskove i grmljavinu. Krajem dana i tokom večeri Srbiju će sa zapada, preko Podrinja, zahvatiti novi talas nestabilnog vremena praćen obilnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovaj sistem će se tokom večernjih sati preko centralne Srbije i Beograda postepeno premeštati ka istoku zemlje.

RHMZ je najavio naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, koje je zahvatilo severne, zapadne, centralne i jugozapadne predele, a proširiće se i na ostale krajeve.

U petak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 16 °C, a najviša od 19 do 24 °C.

Narednih dana očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 °C. U subotu se kiša očekuje tek ponegde u Vojvodini. U nedelju toplije u svim predelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice, padavine se očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a u utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim sledi suvo vreme uz delimično razvedravanje, najavio je RHMZ.

Autor: D.S.