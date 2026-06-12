Danas se poštuje samo 1 običaj i to vrlo važan za porodicu: Slavimo sveca koji čuva vaš dom, a da ni ne znate!

Vernici Srpske pravoslavne crkve 12. juna obeležavaju dan Svetog Isakija Dalmatskog, svetitelja koji je u narodu duboko poštovan i za koga se veruje da štiti porodicu od nevolja i iskušenja.

Sveti Isakije Dalmatski bio je osnivač Dalmatskog manastira u Carigradu. Prema predanju, njegov duhovni rad i monaški poredak koji je uspostavio simbolično se povezuju sa verovanjem da čuva svaku pravoslavnu porodicu, pa se na njegov dan u narodu sprovode običaji posvećeni miru i slozi.

Veruje se da bi na ovaj dan trebalo otići u crkvu, zapaliti sveće za upokojene pretke i uputiti molitvu Svetom Isakiju da porodica ostane jedinstvena i zaštićena tokom cele godine.

Ko je bio Sveti Isakije Dalmatski

Prema crkvenom predanju, u vreme cara Valensa, kada su pravoslavci bili progonjeni, Isakije, pustinjak sa Istoka, došao je u Carigrad kako bi hrabrio vernike i ukazivao na nepravdu.

Više puta je izlazio pred cara i pozivao ga da otvori crkve pravovernima i omogući slobodu vere. Kada je i treći put upozorio cara, prema predanju, uhapšen je i bačen u jamu, ali su ga hrišćani kasnije pronašli živog.

Nakon toga je nastavio da deluje u Carigradu, a kasnije je postao duhovni oslonac monaške zajednice. Pred smrt je za igumana manastira postavio svog učenika Dalmata, po kome je manastir i dobio ime.

Sveti Isakije preminuo je oko 383. godine.

Običaji i duhovna poruka

Pored odlaska u crkvu i paljenja sveća za pretke, vernici na ovaj dan često čitaju Sveto pismo, jer se veruje da reč Božja daje snagu, mir i razumevanje.

Prema crkvenom učenju, čitanje Svetog pisma u tišini i razumevanju smatra se duhovnom hranom koja pomaže čoveku da razlikuje dobro od zla i da ojača veru u svakodnevnom životu.

Autor: D.Bošković