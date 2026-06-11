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NOĆAS POTOP U SRBIJI: Hitno upozorenje meteorologa – kiša i pljuskovi zahvataju veći deo zemlje, u ovim krajevima opasnost od nepogoda!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić ||

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na obilne padavine koje će tokom noći pogoditi veći deo Srbije. Dok sever Vojvodine ostaje pošteđen, ostale regione očekuju intenzivni pljuskovi, grmljavina i jak vetar.

Prema najnovijim podacima, kiša i pljuskovi se tokom noći očekuju širom zemlje, izuzev na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Situacija je posebno ozbiljna u pojedinim krajevima gde se očekuju intenzivniji pljuskovi, a na istoku i jugoistoku zemlje biće praćeni grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom.

Hitno upozorenje za Beograd i više okruga

Meteorolozi su izdali hitno upozorenje na obilne pljuskove sa količinom padavina od 10 do 20 milimetara za kratko vreme, lokalno i više. Na udaru su:

Beograd

Banat

Delovi zapadne Srbije

Šumadija

U Beogradu se tokom noći očekuje kiša umerenog intenziteta, s tim da se u drugom delu noći očekuje postepeno slabljenje padavina.

Posledice nevremena tokom dana
Današnji dan već je doneo nepogode praćene grmljavinom širom jugozapadne Srbije, kao i u Raškom, Zlatiborskom i Moravičkom okrugu. U Kraljevu je zabeležena grmljavina praćena gradom, dok su Valjevo, Kragujevac, Dimitrovgrad, Požega i Sjenica bili pogođeni snažnim pljuskovima sa grmljavinom.

Građanima se savetuje oprez, s obzirom na to da obilne padavine mogu izazvati lokalne probleme i otežati saobraćaj.


Autor: D.S.

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