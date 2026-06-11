NOĆAS POTOP U SRBIJI: Hitno upozorenje meteorologa – kiša i pljuskovi zahvataju veći deo zemlje, u ovim krajevima opasnost od nepogoda!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na obilne padavine koje će tokom noći pogoditi veći deo Srbije. Dok sever Vojvodine ostaje pošteđen, ostale regione očekuju intenzivni pljuskovi, grmljavina i jak vetar.

Prema najnovijim podacima, kiša i pljuskovi se tokom noći očekuju širom zemlje, izuzev na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Situacija je posebno ozbiljna u pojedinim krajevima gde se očekuju intenzivniji pljuskovi, a na istoku i jugoistoku zemlje biće praćeni grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom.

Hitno upozorenje za Beograd i više okruga



Meteorolozi su izdali hitno upozorenje na obilne pljuskove sa količinom padavina od 10 do 20 milimetara za kratko vreme, lokalno i više. Na udaru su:

Beograd

Banat

Delovi zapadne Srbije

Šumadija

U Beogradu se tokom noći očekuje kiša umerenog intenziteta, s tim da se u drugom delu noći očekuje postepeno slabljenje padavina.

Posledice nevremena tokom dana

Današnji dan već je doneo nepogode praćene grmljavinom širom jugozapadne Srbije, kao i u Raškom, Zlatiborskom i Moravičkom okrugu. U Kraljevu je zabeležena grmljavina praćena gradom, dok su Valjevo, Kragujevac, Dimitrovgrad, Požega i Sjenica bili pogođeni snažnim pljuskovima sa grmljavinom.

Građanima se savetuje oprez, s obzirom na to da obilne padavine mogu izazvati lokalne probleme i otežati saobraćaj.





Autor: D.S.