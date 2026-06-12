DANAS JE POSLEDNJI DAN OVE ŠKOLSKE GODINE! U ponedeljak kreće testiranje za više od 64.000 đaka: Ovo su važni datumi, evo da li ima mesta za sve

Petak je poslednji dan ove školske godine, a prema ranije utvrđenom kalendaru Ministarstva prosvete, nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola počinje u utorak, 1. septembra.

Ove godine osnovci su imali pet raspusta, a kako piše u pravilniku o Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, za učenike od prvog do sedmog razreda tokom ove školske godine bilo je realizovano 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 radnih dana.

Mali maturanti se prvi raspustili

I dok se jedni raduju predstojećem raspustu, osmake čeka prvi važan test u životu - mala matura. Za razliku od ostalih osnovaca, oni su se raspustili još 29. maja, ali svakako učenje nisu odložili, jer su škole uveliko intenzvirale pripremnu nastavu.

Polaganje ispita iz matematike

Testovi koje će mali maturanti polagati održavaju se već sledeće nedelje - 15. 16. i 17. juna. Prema planu upisa u školskoj 2025/2026. godini osmi razred završava nešto više od 64.400 osmaka, a mesta u srednjim školama ima za 71.614 učenika.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković saopštio je ranije da je sve spremno za polaganje završnog ispita za osmake.

"Ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, koje u ovom slučaju imaju selekcioni karakter, jer će na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, budući đaci dobiti svoja mesta u obrazovnim institucijama u srednjem obrazovanju", rekao je Vuk Stanković za Tanjug.

Novi smerovi u ponudi

U narednoj školskoj godini, u ponudi će biti i obrazovni profili koji su sada inovirani u skladu sa razvojem struke, poput ginekološko-akušerske sestre, medicinske sestre vaspitača i pedijatrijske sestre.

Učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja kao što su:

tehničar za obnovljive izvore energije

tehničar vitikulture i enologije

šumar uzgajivač

tehničar mehatronike vozila

Stanković je naveo da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima.

Mala matura u tri dana

Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika osmaci polažu 15. juna od 9 do 11 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike.

Polaganje ispita iz matematike

Takođe, za 17. jun je zakazan treći test iz izbornog predmeta, a mogli su da biraju jedan od pet ponuđenih predmeta - biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.



I ove godine je ubedljivo najviše učenika za treći ispit izabralo geografiju (oko 41 odsto) i biologiju (oko 35 odsto), dok se za istoriju opredelilo devet, a za hemiju i fiziku oko sedam odsto đaka.

Takođe, učenici koji završavaju osmi razred mogli su krajem januara da promene predmet po izboru koji polažu kao treći test na maloj maturi.

U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

Kada će biti objavljeni konačni rezultati

Prema objavi na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspodela po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama biće 29. juna, a upis učenika srednje škole sprovodiće nakon 29. juna.

Prijemni ispiti za upis u srednju umetničku, baletsku, likovnu i muzičku školu, kao i za upis učenika sa posebnim potrebama, za talentovane i nadarene učenike i za učenike koji nastavu pohađaju na stranom jeziku polagao se od 8. do 17. maja.

Autor: D.Bošković