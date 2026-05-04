AKTUELNO

Društvo

Ovo su TRI bitna datuma za osmake! Bliži se kraj školske godine: Na raspust neće svi u isto vreme

Izvor: Telegraf, Foto: Privatna arhiva ||

Posle prvomajskih praznika učenici osnovnih i srednjih škola od danas su ponovo u školskim klupama. Ovo je bio poslednji predah do kraja tekuće nastavne godine, koja se uskoro završava za velike i male maturante.

Prema školskom kalendaru, drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 22. maja, a za đake III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 29. maja.

Svi ostali srednjoškolci sa školom završavaju u petak, 19. juna.

Za učenike osmog razreda drugo polugodište se završava 29. maja, dok će svi ostali osnovci nastavu imati zaključno sa petkom, 12. junom.

Male maturante očekuje upis u srednje škole. Za one koji žele da konkurišu za upis u neku od specijalizovanih srednjih škola prijemni ispiti počinju već 8. maja i traju do 17. juna, prema rasporedu koji je ranije objavljen.

Svi učenici osmog razreda polagaće završni ispit 15, 16. i 17. juna.

Inače, u školama se od 4. do 8. maja obeležava Nedelja sećanja i zajedništva, u znak sećanja na žrtve tragičnih događaja iz 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, kao i u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji.

Autor: D.Bošković

#Raspust

#osmaci

#rasput

#skola

POVEZANE VESTI

Društvo

SUTRA POVRATAK U ŠKOLSKE KLUPE: Raspust završen za jedan deo učenika, ostali imaju još nedelju dana slobodno

Društvo

Đaci od sutra na pauzi: Ovo su ključni datumi koje treba znati

Društvo

Za ove đake danas počinje letnji raspust! Evo kada osnovci završavaju školsku godinu

Društvo

Đaci od sutra na raspustu, evo kad se vraćaju u školske klupe

Društvo

PRIBLIŽAVA SE RASPUST: Detaljan kalendar Ministarstva prosvete za osnovne i srednje škole

Društvo

Đaci u Srbiji se u ponedeljak vraćaju u klupe, osim u ovom delu države, njih tek čeka raspust