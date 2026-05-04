Ovo su TRI bitna datuma za osmake! Bliži se kraj školske godine: Na raspust neće svi u isto vreme

Posle prvomajskih praznika učenici osnovnih i srednjih škola od danas su ponovo u školskim klupama. Ovo je bio poslednji predah do kraja tekuće nastavne godine, koja se uskoro završava za velike i male maturante.

Prema školskom kalendaru, drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 22. maja, a za đake III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 29. maja.

Svi ostali srednjoškolci sa školom završavaju u petak, 19. juna.

Za učenike osmog razreda drugo polugodište se završava 29. maja, dok će svi ostali osnovci nastavu imati zaključno sa petkom, 12. junom.

Male maturante očekuje upis u srednje škole. Za one koji žele da konkurišu za upis u neku od specijalizovanih srednjih škola prijemni ispiti počinju već 8. maja i traju do 17. juna, prema rasporedu koji je ranije objavljen.

Svi učenici osmog razreda polagaće završni ispit 15, 16. i 17. juna.

Inače, u školama se od 4. do 8. maja obeležava Nedelja sećanja i zajedništva, u znak sećanja na žrtve tragičnih događaja iz 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, kao i u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji.

Autor: D.Bošković