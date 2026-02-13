Đaci od sutra na raspustu, evo kad se vraćaju u školske klupe

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji od sutra do 23. februara biće na raspustu povodom Dana državnosti, Sretenja, koji se ove godine praznuje tri dana - 15, 16. i 17. februara.

Prema školskom kalendaru, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, predviđeno je da raspust počne u ponedeljak 16. februara, i završi se 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom, učenici će se odmarati devet dana.

Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, osnovci i srednjoškolci iz AP Vojvodine neće imati raspust, već će se u školske klupe vratiti prvog radnog dana nakon praznika, 18. februara.

Učenici u Vojvodini neće ostati uskraćeni za odmor, jer će od 3. do 14. aprila biti na prolećnom raspustu, dok će pauza od školskih obaveza za ostale učenike u Srbiji za Uskrs trajati od 10. do 14. aprila.

Kraj školske godine isti za sve

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Bez obzira na razlike škola u Vojvodini i ostatku Srbije, kraj godine je isti za sve i zavisi od tipa škole i uzratsta.

Maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

Autor: S.M.