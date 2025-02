ŠTA DANAS, A ŠTA NE? Treći je dan praznika donosi promene: Gde je katanac, šta je JOŠ DANAS BESPLATNO, a šta skuplje

Dan državnosti - Sretenje ove godine se praznuje 15, 16, ali i danas, u ponedeljak, 17. februara.

Državne institucije, tako ni danas neće raditi, javni gradski prevoz odvijaće se prema nedeljnom redu vožnje, parking će biti besplatan, ali će zato taksi usluge biti znano skuplje. Šta još sve treba da znate o radnom vremenu za danas - šta radi uobičajeno, a gde je stavljen katanac.

Ono što je sigurno, to je da tokom zvaničnih neradnih dana, a u ovom slučaju to je osim vikenda i ponedeljak, 17. februar, neće raditi javna uprava, banke, pošte, vrtići, kao i škole. Od sutra, 18. februara, sve se vraća u uobičajeno radno vreme.

Radno vreme tržnih centara za praznike

Svi tržni centri u prestonici tokom praznika Sretenje, i danas, 17. februara, radi po uobičajenom radnom vremenu odnosno od 10 do 22 sata. Bioskopi u tržnim centrima takođe.

Radno vreme prodavnica za praznike

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, radno vreme privrednih subjekata koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda može da bude izmenjeno.

Međutim, u praksi to često bude drugačije, s toga, radno vreme supermarketa će tokom praznika biti uobičajeno, kao što inače rade tih dana, a što je uglavnom od 7 do 22 časova.

Radno vreme pijaca za praznike

Zelene pijace sva tri dana praznika, pa tako i danas radi uobičajeno, od 6 do 19 časova, mada do odstupanja radnog vremena pojedinih zelenih pijaca u Beogradu može doći u ponedeljak, 17. februara.

Pogledajte detaljni spisak radnog vremena pijaca u Beogradu:

Beogradski buvljak Miljakovac radiće od 8 do 19 časova, izuzev u ponedeljak 17. februara

Pijaca cveća „Krnjača“ radiće od 8 do 19 časova

Pijaca “Palilula” radiće od 7 do 21 čas

Pijaca „Dušanovac“ prodaja robe iz vozila, vršiće se od 19 do 6 časova

Radno vreme garaža u okviru pijaca

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to:

Garaža pijace „Palilula“ od 00 do 24 časa

Garaža pijace „Zeleni venac“ od 06 do 21 časa

Garaža pijace „Stari Merkator“ od 00 do 24 časa

Parking pijace „Zemun“ od 00 do 24 časa

Parking pijace „Dušanovac“ od 08 do 19 časova

Parking pijace „Beogradski buvljak Miljakovac“ 15. i 16. februara od 8 do 20 časova, dok 17. februara neće raditi.

Besplatno parkiranje za Sretenje

JKP "Parking servis" saopštio je da će sva tri neradna dana tačnije 15, 16. i 17. februara parkiranje u zoniranim delovima Beograda biti potpuno besplatno.

Parking u Beogradu, tako, nećete morati da plaćate sve od petka u 21 sat pa do utorka od 7 časova.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila, kažu iz JKP "Parking servis".

Od utorka, 18. februara 2025. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Poskupljenje parkinga od Nove 2025. godine

Podsetimo, usluge parkiranje u Beogradu drastično su poskupele od 1. januara, neke usluge čak i do 140 odsto, a ovde možete da pogledajte i nove cene parkinga u Beogradu.

Rad pošta za Sretenje

Kako se navodi u saopštenju JP "Pošta", povodom državnog praznika tokom neradnih dana od 15. do 17. februara, radiće dežurne pošte u Beogradu, svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Sremska Rača, Čukarka i Horgoš, i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće neprekidno. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova.

Takođe, svih dana praznika radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Pančevu, u „Roda” objektima u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, pošte u „Univereksport” objektima u Somboru, Novom Sadu i okolini.

Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, pogledajte ovde.

Radno vreme apoteka za praznike

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a to su "Sveti Sava" u Nemanjinoj 2, "Prvi maj" u Ulici Kralja Milana, "Bogdan Vujošević" u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, "Zemun" u Glavnoj 34, "Gornji grad" u Lazarevcu.

Većina privatnih apoteka radiće po redovnom radnom vremenu tokom praznika.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštava da će tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti Republike Srbije, u subotu 15. i u ponedeljak 17. februara, rad sa korisnicima obavljati Jedinica za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi) u terminu od 7.15 do 13 časova i Prijemno odeljenje u terminu od 7 do 13 časova.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

"Prvi maj", Kralja Milana 9 (3241-349)

"Bogdan Vujošević", Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

"Zemun", Glavna 34 (2618-582)

"Gornji grad"; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Javni gradski prevoz – red vožnje za Sretenje

Tokom državnog praznika Dana državnosti Srbije Sretenja, u subotu, 15. februara i ponedeljak, 17. februara, doći će do promene u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako su najavili, na svim linijama javnog prevoza biće primenjen red vožnje za nedelju.

Podsetimo, od 1. januara, sav javni prevoz u Beogradu postao je besplatan za sve. Ovo pravilo ne važi za linijske prevoznike na linijama E2, E6, E9 kao i minibus A1 koji saobraća do Aerodroma "Nikola Tesla Beograd".

Taksisti po skupljoj tarifi

Dok ćemo tokom ova tri dana i više imati besplatan parking, taksi usluge tih dana plaćaćemo znatno više. Naime, tokom prazničkih dana primenjuje se druga, skuplja tarifa.

Taksi se po drugoj tarifi plaća od 22 do 6 ujutru inače, nedeljom, kao i tokom državnih praznika. Tako da računajte da ćete skuplji taksi plaćati od petka, od 22 časova pa sve do utorka, 18. februara, do 6 ujutru.

Podsetimo, od 14. novembra 2024. godine taksi prevoz poskupeo je za 10 odsto, te start vožnje iznosi 320 dinara, dok je za vožnja po kilometru potrebno izdvojiti 105 dinara.

Cene taksi usluga u Beogradu

Start - 320 dinara

Čekanje - 1.800 dinara po satu

Prva tarifa - 105 dinara po kilometru (radni dani i subota od 06 do 22h)

Druga tarifa - 135 dinara po kilometru (od 22 do 06h, nedeljom i praznicima)

Treća tarifa - 210 dinara po kilometru (vožnje van Beograda)

Radno vreme Instituta za transfuziju krvi Srbije

Instituta za transfuziju krvi Srbije (ITKS) tokom obeležavanja državnog praznika Sretenje u subotu, 15. februara radiće od 8 do 15 časova, u nedelju je neradan dan, dok će u ponedeljak, 17. februara za sve dobrovolje davaoce krvi vrata ITKS biti takođe otvorena od 8 do 15 časova na dobro poznatoj adresi - Svetog Save 39.

Kako je po zakonu

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji "ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana", a pošto 16. februar ove godine pada u nedelju, neće se raditi i 17. februara.

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za privredu, prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Sretenje - Dan državnosti Srbije 2025. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

15. februara (subota): dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 časova

16. februara (nedelja), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni

17. februara (ponedeljak), dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 časova

na dan državnog praznika - Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Međutim, treba imati na umu da bez obzira što po zakonu određeni privredni subjekti ne moraju da rade, u realnosti to često bude drugačije, odnosno očekuje se će većina trgovinskih lanaca raditi uobičajeno.

Autor: Snežana Milovanov