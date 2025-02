OVO JE RADNO VREME ZA SRETENJE: Ko će raditi skraćeno, a ko neće uopšte, a evo kako će funkcionisati javni prevoz

Dan Državnosti - Sretenje ove godine se praznuje 15, 16 i 17. februara, a državne instituje radiće prema izmenjenom radnom vremenu, dok će tržni centri raditi uobičajeno, a javni gradski prevoz odvijaće se prema nedeljnom redu vožnje na teritoriji grada Beograda.

Pošta

Kako se navodi u saopštenju JP "Pošta", povodom državnog praznika tokom neradnih dana od 15. do 17. februara, radiće dežurne pošte u Beogradu, svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2, pošte na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Sremska Rača, Čukarka i Horgoš, i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće neprekidno. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova. Svih dana praznika radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Pančevu, u objektima "Roda" u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, pošte u objektima "Univereksport" u Somboru, Novom Sadu i okolini. U subotu 15. februara i ponedeljak 17. februara, dežuraće i pošte u objektima "Univereksport" u Beogradu, Zrenjaninu i Apatinu i druge dežurne pošte. U ponedeljak, 17. februara, pošta na Aerodromu Nikola Tesla dežuraće od 8 do 14 časova. Otvorene će biti i pošte na Kopaoniku i Zlatiboru i druge pošte u gradovima širom zemlje.

Prevoz

Javni gradski prevoz će od 15. do 17. februara funkcionisati po nedeljnom redu vožnje u Beogradu.

Apoteke i zdravstveni centri

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a to su "Sveti Sava" u Nemanjinoj 2, "Prvi maj" u Ulici Kralja Milana, "Bogdan Vujošević" u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, "Zemun" u Glavnoj 34, "Gornji grad" u Lazarevcu.Većina privatnih apoteka radiće po redovnom radnom vremenu tokom praznika.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštava da će tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti Republike Srbije, u subotu 15. i u ponedeljak 17. februara, rad sa korisnicima obavljati Jedinica za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi) u terminu od 7.15 do 13 časova i Prijemno odeljenje u terminu od 7 do 13 časova, piše Tanjug a prenosi Telegraf.

Tržni centri

Svi tržni centri u Beogradu radiće ta tri dana po redovnom radnom vremenu. Isto važi i za multipleks bioskope i prodavnice u tržnim centrima.

Radno vreme zanatskih i trgovinskih objekata Kako saopštavaju iz Sekretarijata za privredu, prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Sretenje – Dan državnosti Srbije 2025. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu: – 15. februara (subota): dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 časova; – 16. februara (nedelja), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni; – 17. februara (ponedeljak), dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 časova; – na dan državnog praznika – Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni. Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu radiće najmanje od 6 do 20 časova. Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika. Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika – Dana državnosti Srbije – Sretenja, mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov