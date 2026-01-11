SUTRA POVRATAK U ŠKOLSKE KLUPE: Raspust završen za jedan deo učenika, ostali imaju još nedelju dana slobodno

Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini vraćaju se u škole 12. januara, čime počinje drugo polugodište.

Poslednji dan zimskog raspusta za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini bio je petak, 9. januar, a učenici su bili slobodni preko vikenda. Tako su već od sutra učenici osnovnih i srednjih škola u klupama, čime zvanično počinje drugo polugodište u vojvođanskim školama.

Podsetimo, prema školskom kalendaru za 2025/26. godinu za AP Vojvodinu, prvi deo raspusta počeo je 24. decembra, ali je trajao kraće, te će se učenici u Vojvodini u klupe vratiti u ponedeljak, 12. januara. Iako je za đake u vojvođanskim školama sutra prvi dan u drugom polugodištu, učenici u ostatku Srbije vraćaju se u klupe tek narednog ponedeljka. Njima je zimski raspust počeo u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine, odnosno, drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara.

Kada počinje i do kada traje drugo polugodište

Kao što smo i naveli, drugo polugodište počinje 19. januara, odnosno 12. januara za učenike u Vojvodini. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna.

Kada su u pitanju srednjoškolci, maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Kako će se ići na raspust za SretenjeSamo četiri nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu. Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su u Srbiji neradni dani povodom Dana državnosti (Sretenje).

U aprilu ih čeka isti broj slobodnih dana, a kao i u ostatku Srbije, i u Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima. U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu.

Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela – uskršnjeg i prvomajskog.

Uskršnji raspust počinje u petak, 10. aprila i traje do srede, 15. aprila, kada se učenici vraćaju u škole. Nakon aprilskog odmora sledi onaj za Prvi maj, koji će trajati 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Važno za roditelje – koji se raspusti poklapaju sa neradnim danima

Dobro za roditelje koji su zaposleni je to što se određeni dani raspusta poklapaju i sa neradnim danima zbog državnih praznika, tako da roditelji mogu bolje da se organizuju i ovo vreme provedu sa decom.

Spisak raspusta i neradnih dana koji se poklapaju:

Jesenji raspust: Bio je jedini u prvom polugodištu – od 8. do 11. novembra. Zvanično neradan dan zbog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu bio je 11. novembar.

Zimski raspust: Od 30. decembra đake čeka odmor koji traje sve do 19. januara. Zvanično neradni dani zbog Nove godine su 1. i 2. januar.

Sretenje: Nakon zimskog predaha, učenici će ići na nastavu samo četiri nedelje pre nego što usledi novi odmor – od 14. februara, dok se u klupe vraćaju 23. februara. Zvanično neradni dani zbog Dana državnosti su 15, 16. i 17. februar.

Prolećni odmor: Sledi od 10. aprila i neće se spajati sa Prvim majem. Zvanično neradni dani tokom prvog prolećnog raspusta (od 10. do 14. aprila) za Uskrs su: 10, 11, 12. i 13. april.

Prvi maj: Zvanično neradni dani su 1. i 2. maj, a kako je nedelja 3. maj, praktično i đaci i roditelji imaju tri slobodna dana.

Autor: Dalibor Stankov