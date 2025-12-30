POSLEDNJI DAN ŠKOLE, POČINJE ZIMSKI RASPUST! Evo do kada traje, koliko ih još ima i koji dani se poklapaju sa zvanično neradnim danima

Zimski raspust počinje sutra, 31. decembra, za đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji, dok se u klupe vraćaju 19. januara. Đaci u Vojvodini već su na odmoru od 24. decembra, a povratak ih očekuje 12. januara.

U školskoj 2025/26. godini prema ovogodišnjem školskom kalendaru objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete, osnovci i srednjoškolci u Srbiji imaju ukupno 5 raspusta. Prvi je bio u novembru, a predstojeći zimski raspust učenicima u Srbiji biće druga, ali duža pauza koju će imati ove školske godine.

Učenici u Srbiji sutra polaze na drugi raspust ove školske godine, zimski, koji je najduži posle letnjeg. Ovaj raspust počinje sa završetkom prvog polugodišta 2025/26. školske godine koje traje do utorka, 30. decembra. Prema tome, zimski raspust počinje sutra, 31. decembra i traje sve do 19. januara, kada se đaci vraćaju u klupe.

Kao i svake godine, đaci vojvođanskih osnovnih i srednjih škola otišli su ranije na zimski raspust od svojih drugara iz ostatka Srbije, ali se zato pre njih i vraćaju u klupe. Prema školskom kalendaru 2025/26. za AP Vojvodinu, kraj prvog polugodišta u ovoj pokrajini bio je 23. decembar, što znači da je raspust počeo u sredu, 24. decembra, a u klupe će se učenici u Vojvodini vratiti u ponedeljak, 12. januara. Poenta je da raspust pokrije i božićne praznike koji se obeležavaju i po julijanskom i gregorijanskom kalendaru.

Takođe, Vojvođani će se u februaru odmarati kraće. Dok đaci iz ostatka Srbije spajaju slobodne dane od subote 14. februara, pa sve do nedelje 22, učenici iz Vojvodine vraćaju se u klupe u sredu, 18. februara.

Drugo polugodište počinje 19. januara, odnosno 12. januara za učenike u Vojvodini. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna. Kada su u pitanju srednjoškolci, veliki maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Samo 4 nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu. Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su u Srbiji neradni dani povodom Dana državnosti Srbije (Sretenje).

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - uskršnjeg i prvomajskog. Uskršnji raspust počinje u petak, 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole. Nakon aprilskog odmora, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja.

Dobro za roditelje koji su zaposleni je to što se određeni dani raspusta poklapaju i sa neradnim danima zbog državnih praznika, tako da roditelji mogu bolje da se organizuju i ovo vreme provedu sa decom.

Spisak raspusta i poklapanja sa neradnim danima:

Jesenji raspust: 8–11. novembar (11. novembar – Dan primirja)

Zimski raspust: 31. decembar – 19. januar (1. i 2. januar – Nova godina)

Raspust za Sretenje: 14–23. februar (15–17. februar – Dan državnosti)

Prolećni raspust: 10–15. april (10–13. april – Uskrs)

Prvomajski raspust: 1–3. maj (1. i 2. maj – Prvi maj)

