Đaci od sutra na pauzi: Ovo su ključni datumi koje treba znati

Učenici osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji od sutra su na prolećnom raspustu, koji će trajati do 14. aprila.

Đaci u Vojvodini već koriste prolećni raspust, koji je za njih počeo 3. aprila. Svi učenici u Srbiji vratiće se u školske klupe nakon uskršnjih praznika, u sredu 15. aprila.

Tokom ove školske godine, učenici u centralnoj Srbiji već su imali raspust u februaru, povodom Sretenja, u trajanju od devet dana.

Neradni dan za sve učenike biće i 1. maj, kada se obeležava državni praznik.

Kalendar rada za većinu škola u Srbiji utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok u Vojvodini to čini Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Prema važećem kalendaru, maturanti gimnazija završavaju školsku godinu 22. maja, dok će osmaci i maturanti srednjih stručnih škola nastavu završiti 29. maja.

Za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole nastava traje do 12. juna, dok će srednjoškolci koji nisu završni razredi školsku godinu završiti 19. juna.

