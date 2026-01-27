Đaci u Srbiji danas na pauzi, NEMA NASTAVE U ŠKOLAMA

Učenici svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas neće imati nastavu. Ali to ne znači da neće doći u školu, sa posebnim povodom. U školskom kalendaru sutra je važan datum za đake i sve obrazovne ustanove, koji se tradicionalno svečano obeležava već decenijama.

Naime, danas je Sveti Sava, školska slava u Srbiji i Republici Srpskoj, koja se svečano obeležava i ovaj dan već decenijama predstavlja simbol srpske prosvete, kulture i duhovnosti, zbog čega se 27. januar u školama u našoj zemlji obeležava kao jedan od najvažnijih datuma u obrazovnoj godini.

Priredbe, kulturni programi...

Tokom dana organizovane su priredbe, kulturni programi i svečanosti posvećene liku i delu Svetog Save. Redovna nastava se ne održava u klasičnom obliku, već se časovi zamenjuju svečanim aktivnostima, u skladu sa školskim kalendarom.

Ovaj model čuva dve važne stvari istovremeno: s jedne strane, zadržava se radni okvir škole kao ustanove, kao drugo, stvara se prostor da Savindan bude ostvaren kao poseban dan, drugačiji od uobičajenih školskih obaveza.

Inače, nakon što sutra preseku slavski kolač, učenici će uglas otpevati himnu Svetom Savi "Uskliknimo s ljubavlju", koja datira s početka 19. veka.

Praznik Sveti Sava je ustanovljen kao školska slava 1840. godine, na predlog rektora Liceja iz Kragujevca Atanasija Nikolića i proslavljao se kao školska slava sve do 1945. godine, kada je ukinut odlukom tadašnjih komunističkih vlasti. Posle skoro poluvekovne zabrane, 1990. godine ponovo se vraća kao školska slava.

Uz svečani program u svim školama, na Savindan se održava i tradicionalna Svetosavska akademija, a svake godine Ministarstvo prosvete Srbije dodeljuje tradicionalne Svetosavske nagrade za poseban doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja.

Utemeljivač Srpske crkve, države i školstva

Srpska pravoslavna crkva 27. januara proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Sveti Sava bio je prvi srpski arhiepiskop, svetitelj i prosvetitelj. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko, a kada se zamonašio uzeo je ime Sava.

Rastko se na Svetoj Gori zamonašio uprkos snažnom protivljenju roditelja koji su mu namenili vladarsku misiju. Njegovim ustoličenjem za arhiepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva.

Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, Sveti Sava je osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako postao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj Gori.

Mošti spaljene na Vračaru

Umro je u Trnovu, u Bugarskoj, 25. januara 1236. godine, na povratku sa hodočašća u Jerusalimu, posle jedne diplomatske misije za Bugarsku arhiepiskopiju.

Prema zapisima iz tog vremena, glas o smrti Rastka Nemanjića stigao je u Srbiju 27. januara, pa se u SPC na taj dan služe liturgije. Njegove mošti su iz Trnova prenete u Srbiju i sahranjene u manastiru Mileševa 6. maja 1237. godine.

Tokom Banatskog ustanka, 1594. godine, veliki vezir Sinan-paša naredio je da se mošti Svetog Save odnesu iz Mileševe i spale u Beogradu, na Vračaru.

Narodna verovanja

Kao deo tradicije, postoji mnogo srpskih narodnih verovanja u vezi sa Svetim Savom, među kojima i to da ako na 27. januar zagrmi, desiće se važni događaji u zemlji, a on se takođe smatra i "vučjim pastirom" i praznuju ga mnogi stočari iz svih delova Srbije.

