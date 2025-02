'DANAS JE MANJE OD 3 ODSTO OSNOVNIH ŠKOLA U POTPUNOJ OBUSTAVI NASTAVE' Brnabić poručila: Politici nema mesta u školama

U Srbiji je danas manje od 3 odsto osnovnih škola u potpunoj obustavi nastave. Hvala brojnim školama koje su, za razliku od petka, krenule sa izvođenjem nastave – u nekim slučajevima delimično i sa skraćenim časovima, ali su ipak pružile deci mogućnost da uče i da se druže, napisala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

- Danas sam imala najveću čast da razgovaram sa tri učiteljice koje ni u jednom trenutku nisu obustavile nastavu, iako njihove osnovne škole ne rade. Za mene su ove žene najveći heroji, apsolutni junaci i ogromna inspiracija. Zato mi je bila želja da ih lično pozovem i zahvalim im na njihovoj posvećenosti poslu koje obavljaju, a koji je svakako jedan od najznačajnijih i najodgovornijih u svakom društvu. Politici nema mesta u školama, a posebno ne u osnovnim školama. Deci je potrebno da budu u školi – i to nema veze samo sa Ustavom i zakonima, koji propisuju da je osnovno obrazovanje obavezno, već pre svega sa zdravim razumom, neiskvarenom svešću da postoje crvene linije i svetinje u svakom društvu u koje se jednostavno ne dira. To sigurno jesu osnovne škole. Hvala, još jednom, ovim divnim ženama koje svojim primerom podsećaju sve nas na to šta znače lični integritet, hrabrost i posvećenost. Dok je takvih ljudi, pobeđivaće razum i ovo društvo će ići napred - navela je Brnabić.

Autor: Pink.rs