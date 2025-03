Situacija u školama u Srbiji je prilično dobra, sa preko 70 odsto osnovnih škola koje funkcionišu normalno, dok je samo jedna osnovna škola u potpunoj obustavi. Kada su u pitanju srednje škole, broj škola u totalnoj obustavi je smanjen sa 71 na 58 od ukupno 1.767 srednjih škola u Republici Srbiji, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Osvrnula se i na incidente u mestima u Srbiji u proteklih nekoliko dana.

- U ovom trenutku imamo preko 70 odsto osnovnih škola, koje rade potpuno normalno, gde čas traje 45 minuta. Samo jedna osnovna škola je u potpunoj obustavi od 1.254 osnovnih škola. Što se tiče srednjih škola, tu imamo sve bolje stanje. U totalnoj obustavi je sada 58 srednjih škola, prošlog petka smo imali 71, ali to je 58 od 1767 srednjih škola u Republici Srbiji - kaže - Ana Brnabić za TV Pink.

Incidenti u Nišu, Obrenovcu i na Voždovcu

Ona se osvrnula i na incidente u Nišu prošle nedelje.

- Te noći fašizam se valjao u Nišu. To nije Niš, Niš je gostoljubiv i domaćinski grad - ocenila je Brnabić, osvrćući se na to kada su funkcioneri SNS na ulicama gađani jajima.

Ona ističe da je sada svima kristalno jasno da trenutna situacija nema nikakve veze sa tragedijom u Novom Sadu.

Govorila je i o dešavanjima u Obrenovcu.

- Nestvarno. Puko nasilje vidi se u tome što oni gađaju žene jajima, koje su službenice. I kada se vlast menja, one ostaju tu. One ni krive ni dužne idu na svoj posao. One vredno godinama i decenijama sede i rade svoj posao. I doživele su da dođe neki bahati mamlaz da ih gađa jajima. Posebno je poražavajuće kada vidite da ih druga žena sa ponosom gađa jajima - kaže Brnabić.

Govoreći o dešavanjima u beogradskoj opštini Voždovac, ona je rekla da "pesnicom, zatvorenom šakom, u glavu udara službenicu koja tu radi 25 godina".

- Oni su se toliko osilili i toliko su bahati da to puko nasilje nema više veze sa nadstrešnicom. Oni gaze svakoga ko im se nađe na putu. U subotu su napali ženu sa detetom, koja je samo šetala gradom - kaže Brnabić.

Ističe da svi oni koji su u blokadi smatraju da sve što nije za njih je protiv njih.

- Oni su krenuli kao pravednici, nastavili kao nasilnici i završavaju kao fašističke falange - kaže Brnabić.

Ana Brnabić ističe i da je posebna sramota što "blokaderi" iz Srbije pokušavaju da obojenu revoluciju iznesu u bratsku Severnu Makedoniju.

- Kao da njima nije dovoljno njihovih problema. Ako neko nije zaslužio to, nisu zaslužila naša braća Makedonci.

Autor: Dubravka Bošković