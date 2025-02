Ovako će nastavnicima biti isplaćene plate za februar: Brnabić se oglasila, ovo je konačna odluka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u potpunoj obustavi manje od tri odsto osnovnih škola u Srbiji i navela da plata za februar zaposlenima u prosveti neće biti svima jednako isplaćena i da će je dobiti oni koji su radili.

Brnabićeva je rekla da u Srbiji ima 1.254 osnovnih škola i 1.767 srednjih škola, kao i da ogroman procenat prosvetnih radnika školama radi svaki dan i trudi se.

Istakla je da su oni, kako je rekla, heroji ovog vremena.

''Kako da se onda onima koji nisu radili isplati puna plata kao onima koji su radili puno ili delimično radno vreme odnosno držali časove od 30 minuta. Pritom je postignut dogovor sa svim reprezentativnim sindikatima koji su pozvali da se radi'', rekla je Brnabićeva.

Ona je navela da se obustavom nastave krši zakon, ali da postoje saveti roditelja koji su napadali advokate koji pišu ustavne žalbe za roditelje koji smatraju da je njihovom detetu povređeno Ustavom zagarantovano pravo na obrazovanje, kao i da napadaju nastavnike koji žele da drže nastavu i optužuju ih da nisu solidarni.

''Velika je sreća što je to dramatična manjina. Važno je da mi o tome pričamo, pošto je to toliko nenormalno, pa da gledamo to kao neki pojavni oblik koji treba nekako da osvestimo i da vidimo kako smo mi uopšte do toga došli'', rekla je Brnabićeva.

Na pitanje o ideji koja se pojavila u delu javnosti da nastavnici i profesori koji su radili i koji će dobitu punu platu, treba da se odreknu dela svoje zarade za nastavnike i profesore koji nisu radili, Brnabićeva je rekla da to ne razume i da bi, da je ona u blokadi, vratila platu i istakla da je to stvar principa.

''Ja da ne radim i da kažem da sam u blokadi, da se borim za to i to, ja bih tu platu vratila sve da mi je neko isplati. Zato što je meni to stvar principa, ja sam revolucionar, ja sam u blokadi, ja ne radim. Ne treba mi ta plata od vas'', rekla je ona.

Dodala je da su svi koji su bili u blokadi i u školama i na fakultetima i koji nisu radili, za januar primili uvećanu platu za 11 odsto i da je niko nije vratio.

Brnabićeva je kazala i da je sve veći broj roditelja koji svoju decu prebacuju iz osnovnih škola, koje ne rade, prebacuju u škole koje rade i navela da je u Zrenjaninu čitavo jedno odeljenje iz škole koja ne radi prebačeno u školu koja radi.

Navela je i primer jedne osnovne škole u Požegi u kojoj, kako je rekla, tri učiteljice i dva nastavnika rade, a ostali ne rade i gde su deca izgubila više od mesec dana nastave, dok u susednim Lučanima sve škole rade.

''Sada zamislite koliko su ta deca diskriminisana u odnosu na decu iz Lučana, kada pričamo o najboljim učenicima, o onima koji treba da se pripremaju za takmičenja, da se pripremaju za upis u srednje škole i gimnazije'', rekla je Brnabićeva.

Autor: Snežana Milovanov