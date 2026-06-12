RAMPA DO KRAJA LETA! Grci hitno zabranili pristup jednoj od OMILJENIH PLAŽA KOD SRBA, a ovo je razlog!

Jedno od najfotografisanijih mesta u Grčkoj, čuvena plaža Navajo na ostrvu Zakintos, ostaće zatvorena za posetioce tokom leta 2026. godine.

Legendarnoj uvali, poznatoj po olupini broda MV Panagiotis, turistima neće biti dozvoljen pristup najmanje do 31. oktobra.

Nestabilne litice

Odluka o zatvaranju doneta je zbog bezbednosnih razloga, odnosno, trajne opasnosti od odrona stena i klizišta u ovom području.

Uvala je okružena krečnjačkim liticama koje na pojedinim mestima dostižu visinu i do 200 metara. Stručnjaci ih smatraju geološki nestabilnim, a u prošlosti je već bilo ozbiljnih incidenata.

Grčka agencija za zemljotrese i civilnu zaštitu (EPPO) sprovela je redovnu inspekciju i zaključila da na tom području i dalje postoji značajan rizik od klizišta, prenosi Der Standard.

Ministar turizma, Vasilis Kikilijas, izjavio je da bezbednost stanovnika i posetilaca ima apsolutni prioritet, naglasivši da je odluka zasnovana na naučnim analizama i procenama stručnjaka.

Kazne za kršenje zabrane

Prema važećim pravilima, posetiocima nije dozvoljeno da kroče na plažu niti da plivaju u samoj uvali.

Brodovima je, takođe, zabranjeno približavanje obali na manje od 50 metara. Izuzeci su predviđeni samo za spasilačke i druge službene intervencije. Za kršenje propisanih mera predviđene su administrativne kazne.

Zbog zatvaranja, čuvena olupina koja se nalazi na plaži još od 1980. godine, moći će da se posmatra samo iz daljine.

Ipak, posetioci će imati priliku da uživaju u pogledu na jednu od najpoznatijih grčkih panorama sa vidikovca iznad litica, pod uslovom da planirane zaštitne ograde budu završene na vreme.

Autor: D.Bošković