UZBUNA! Popularne plaže HITNO zatvorene, primećena VELIKA aktivnost AJKULA, otkriveno šta ih je privuklo, vlasti u panici, poslati dronovi!

Nekoliko popularnih plaža za kupanje u Sidneju zatvoreno je za posetioce, a vlasti su rasporedile dronove za nadzor ajkulai džet-ski plovila u pokušaju da uklone ostatke uginulog kita.

Surfere, kupače, ronioce i podvodne ribolovce upozorili su da izbegavaju četiri plaže u okviru Kraljevskog nacionalnog parka u Sidneju nakon što je pronađen leš kita.

Spasioci na plaži primetili su raspadnuto telo velikog kita na stenovitoj platformi u ranim jutarnjim satima i odmah obavestili nadležne. Nakon nadzora iz vazduha, vlasti su uočile povećanu aktivnost ajkula u tom području.

Plaže Gari, Vatamola, Era i Burning Palms su zatvorene iz mera predostrožnosti.

"Ne ulazite u vodu"

Direktor organizacije Surf Life Saving NSW, Stiven Pirs, izjavio je:

- Naše upozorenje je: ne ulazite u vodu.

Dodao je da se u vodi nalaze brojne ajkule, uključujući velike bele i bik ajkule, koje predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Proces uklanjanja leša kita

Iako nije potvrđeno kojoj vrsti pripada kit, stručnjaci smatraju da je leš već neko vreme bio u fazi raspadanja na moru. Pirs je naveo da će službe zajedno sa Nacionalnim parkom raditi na zatvaranju plaža, verovatno najmanje 24 sata, dok se ne ukloni leš.

Pojačana poseta plažama i dodatni rizik

Zatvaranje plaža uvedeno je i zbog očekivanog većeg broja posetilaca tokom vikenda zbog državnog praznika u Australiji.

Nedavni napadi ajkula u Australiji

Ova situacija dolazi nakon niza napada ajkula na istočnoj obali Australije početkom godine. U više incidenata, četiri osobe su napadnute za samo 48 sati, uključujući surfere i decu.

Posebno tragičan slučaj bio je slučaj 12-godišnjeg Niko Antića, koji je napadnut dok je plivao sa drugarima kod "Plaže ajkula" u Sidneju i preminuo nedelju dana kasnije.

Autor: A.A.