Drama na Dunavu, voda je opasno zagađena: Potonula barža, pojavile se čudne mrlje, građanima isključena voda

Vlasti su izdale upozorenje na zagađenje u Dunavu, u oblasti Turnu Magurele u Rumuniji, nakon potonuća jednog plovila.

Vlasti su hitno intervenisale, a vodosnabdevanje je preventivno obustavljeno kako bi se izbegao bilo kakav rizik za stanovništvo.

"Nacionalna uprava Apele Romane, preko Uprave vodnog basena Argeš-Vedea i Sistema za upravljanje vodama Teleorman, interveniše nakon slučajnog zagađenja prijavljenog na reci Dunav, u području luke Turnu Magurele. Incident je prijavljen 26. marta 2026. godine oko 10:15 časova od strane lokalnih vlasti i Granične policije Teleorman, a povezan je sa potonućem jednog plovila u toj oblasti", saopštila je u četvrtak Nacionalna uprava Apele Române u saopštenju za javnost.

Stručnjaci su primetili "prisustvo šarenih mrlja na površini vode, bez jasne kontinuirane naftne ili druge zagađujuće mrlje u ovom trenutku".

"Fenomen se javlja u blizini barže koja je uključena u incident. Kao preventivnu meru, regionalni operater SC APA SERV SA Teleorman obustavio je snabdevanje vodom za grad Turnu Magurele, s obzirom na to da je izvor vodosnabdevanja reka Dunav", dodaje se u saopštenju.

Ekipe Sistema za upravljanje vodama Teleorman već su na terenu i prate razvoj situacije.

Takođe, mobilisana je interventna ekipa od osam ljudi, opremljena kamionom i specijalnim materijalima poput apsorpcionih sredstava, zaštitnih brana i upijajućih krpa, kako bi se ograničili eventualni efekti zagađenja.

Područje nadgledaju predstavnici više institucija.

Oblast Turnu Magurele nalazi se na oko 200 kilometara od Kladova.

Autor: S.M.