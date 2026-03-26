Drama na Dunavu, voda je opasno zagađena: Potonula barža, pojavile se čudne mrlje, građanima isključena voda

Vlasti su izdale upozorenje na zagađenje u Dunavu, u oblasti Turnu Magurele u Rumuniji, nakon potonuća jednog plovila.
Vlasti su hitno intervenisale, a vodosnabdevanje je preventivno obustavljeno kako bi se izbegao bilo kakav rizik za stanovništvo.
"Nacionalna uprava Apele Romane, preko Uprave vodnog basena Argeš-Vedea i Sistema za upravljanje vodama Teleorman, interveniše nakon slučajnog zagađenja prijavljenog na reci Dunav, u području luke Turnu Magurele. Incident je prijavljen 26. marta 2026. godine oko 10:15 časova od strane lokalnih vlasti i Granične policije Teleorman, a povezan je sa potonućem jednog plovila u toj oblasti", saopštila je u četvrtak Nacionalna uprava Apele Române u saopštenju za javnost.
Stručnjaci su primetili "prisustvo šarenih mrlja na površini vode, bez jasne kontinuirane naftne ili druge zagađujuće mrlje u ovom trenutku".
"Fenomen se javlja u blizini barže koja je uključena u incident. Kao preventivnu meru, regionalni operater SC APA SERV SA Teleorman obustavio je snabdevanje vodom za grad Turnu Magurele, s obzirom na to da je izvor vodosnabdevanja reka Dunav", dodaje se u saopštenju.
Ekipe Sistema za upravljanje vodama Teleorman već su na terenu i prate razvoj situacije.
Takođe, mobilisana je interventna ekipa od osam ljudi, opremljena kamionom i specijalnim materijalima poput apsorpcionih sredstava, zaštitnih brana i upijajućih krpa, kako bi se ograničili eventualni efekti zagađenja.
Područje nadgledaju predstavnici više institucija.
Oblast Turnu Magurele nalazi se na oko 200 kilometara od Kladova.
