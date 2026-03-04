IDF: Upozorenje za evakuaciju zgrade u Bejrutu uoči napada na lokaciju Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su upozorenje za evakuaciju zgrade u Bejrutu uoči vazdušnog napada na lokaciju Hezbolaha.

"Nalazite se u blizini objekata i interesa povezanih sa Hezbolahom, protiv kojih će IDF delovati u bliskoj budućnosti", izjavio je portparol IDF pukovnik Avišaj Adre pokazujući mapu sa lokacijom zgrade uporišta Hezbolaha u južnom predgrađu Bejruta, prenosi Tajms of Izrael.

On je poručio da zbog lične i bezbednosti članova porodica stanari moraju da se evakuišu i iz susedne zgrade i udalje se od njih najmanje 300 metara.

Autor: Iva Besarabić