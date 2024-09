IZRAELSKI VOJNICI SU VEĆ U LIBANU? IDF objavio fotografije rakete Hezbolaha skrivene na tavanu porodične kuće

Izraelske odbrambene snage objavile fotografije raketnog sistema Hezbolaha na tavanu kuće u Libanu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su ono za šta tvrde da je dokaz da je artiljerijska municija Hezbolaha skrivena u kućama običnih ljudi u Libanu, kako bi se suprotstavile kritikama zbog jučerašnjih vazdušnih udara na jugu te zemlje u kojima je stradalo skoro 500 ljudi i više od 1.600 osoba ranjeno.

Na zvaničnom nalogu IDF na društvenoj mreži X (bivši Tviter) noćas su objavljene fotografije rakete dugog dometa, postavljene na hidraulični sistem, za koju se navodi da je bila usmerena ka izraelskim civilima i spremna za lansiranje u bilo kom trenutku.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.



This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ