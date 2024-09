NOVA ESKALACIJA SUKOBA! Ispaljeno 85 raketa na Izrael, IDF najavio JOŠ JAČE NAPADE U LIBANU

Baražna vatra Hezbolaha ka severu Izraela tokom noći, IDF najavio još jače napade u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da su izvele novi talas vazdušnih udara na ciljeve Hezbolaha u Libanu.

Tajms of Izrael prenosi jutrošnje saopštenje IDF da su izraelske vazdušne snage u poslednjih nekoliko sati oborile vazdušne pretnje i rakete koje je islamistička organizacija koja ima podršku Irana ispalila ka civilnim područjima u Izraelu.

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelsku vazduhoplovnu bazu i fabriku oružja.

BREAKING: Hezbollah is currently launching a large-scale barrage of rockets at northern Israel. Over 70 localities have been targeted.



Waiting for the Squad to condemn this attack—unless firing dozens of rockets at Israeli civilians at 1 a.m. counts as 'resistance.' pic.twitter.com/D1bNydO1JF