UBIJEN GLAVNI ČOVEK HEZBOLAHA ZA RAKETE? Izraelski borbeni avioni sručili bombe na kvart Bejruta u kojem je živeo, pojavili se novi snimci (VIDEO)

Izraelski mediji objavili da je meta vazdušnog napada IDF na Bejrut bio šef raketnog odeljenja Hezbolaha

Izraelski mediji su objavili, pozivajući se na vojne izvore, da je meta vazdušnog udara koji je danas izveden na libansku prestonicu Bejrut bio šef raketnog odeljenja Hezbolaha.

Tajms of Izrael navodi da njegova sudbina još uvek nije poznata.

Napad je izveden na kvart Dahijeh, uporište Hezbolaha u Bejrutu.

Emanuel Fabinjan, ratni izveštač izraelskog lista, objavio je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) fotografije mesta napada i snimak dejstva bombardera.

The Israel Defense Force has announced that a Targeted Strike, likely on a Senior Hezbollah Leader, was carried out against Beirut. pic.twitter.com/Rrz79C4iNQ

Ovo je bio peti izraelski vazdušni udar na Bejrut od početka sukoba sa Hezbolahom koji su počeli nakon izbijanja rata Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) sa Hamasom u Pojasu Gaze.

Iz IDF je objavljeno da će uskoro saopštiti detalje ovog "ciljanog udara".

Israeli Air Force fighter jets dropped some 2,000 munitions on Hezbollah targets in Lebanon over the past day, the IDF says, releasing new footage.



IAF fighter jets struck some 1,500 Hezbollah targets, according to the military. Drones hit hundreds more. pic.twitter.com/JTD096TOmt