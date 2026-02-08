IDF: Ubijen palestinski operativac koji je prešao Žutu liniju i pretio vojsci

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su ubile palestinskog operativca koji je prešao Žutu liniju prekida vatre i pretio vojsci.
IDF u saopštenju navodi da je palestinski operativac ubijen u vazdušnom napadu, prenosi Tajms of Izrael.
Prema podacima IDF-a, nekoliko operativaca je prešlo Žutu liniju i približilo se trupama Severne brigade Gaze, "na način koji je predstavljao neposrednu pretnju".
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je potom napalo operativce "i eliminisalo jednog od njih kako bi otklonilo pretnju".
U saopštenju se navodi da je IDF od početka primirja u oktobru prošle godine ubila desetine terorističkih operativaca i drugih "osumnjičenih" koji su prešli Žutu liniju.
Autor: Marija Radić