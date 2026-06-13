ČOVEK MORA OSTATI NAJVAŽNIJA KARIKA: U Fondaciji Mozzart održan Serbia AI Security Summit 2026

Skup je na sceni teatra humanosti otvoren multimedijalnim performansom sa porukom da je čovek uvek ispred mašine

„Da ne bismo nestali čitajte knjige, budite u pozorištu, volite, gubite, tugujte, radujte se i plačite, živite, pevajte, spasavajte i svet i sebe, razbolite se, ozdravite, rađajte se i umirite, i ponovo… pa tek onda pitajte mašinu da li ste smeli, šta je to bilo, i da li je bilo dobro. Dobro došli na samit o sajber bezbednosti, deepfake prevarama i zaštiti integrisanih sistema. Pavićeva princeza Ateh je izgubila lice. Mi smo ovde da osiguramo da, u ratu algoritmima, naša lica, naši podaci i naša kritična infrastruktura ostanu – naši”. Ovim monologom mlade glumice Aleksandre Vulanović svečano je na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart otvoren Serbia AI Security Summit 2026.

Poruka je ispraćena AI generisanim videom sa adatiranim fragmentima iz „Hazarskog rečnika” Milorada Pavića, knjige o davnim vremenima, ali zapravo svevremene. Snagom umetničkog izraza, Pavićeva priča iz prošlosti metaforički je oslikala našu digitalnu sadašnjost i napravila simboličan uvod u forum na kom se diskutovalo o bezbednosti veštačke inteligencije.

„Po prvi put imamo tehnologiju koja može biti naš zaštitnik, ali i veoma moćno sredstvo napada. Pitanje više nije da li ćemo koristiti veštačku inteligenciju. Pitanje je da li ćemo je uvoditi stihijski, bez sagledavanja posledica ili u okviru jasnih pravila“, poručio je prof. dr Zoran Keković, direktor Centra za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK), u svom uvodnom izlaganju.

Samit je, uz učešće državnih institucija, Delegacije Evropske unije u Srbiji, akademske zajednice, privrede, regulatornih tela, bezbednosnog sektora i stručne javnosti, održan u cilju uspostavljanja jasne granice između tehnološkog napretka uz korišćenje veštačke inteligencije i očuvanja stabilnosti poslovanja i države. Pored regulatornih tema, samit je obuhvatio i panele o sajber pretnjama, deepfake tehnologijama i korporativnoj bezbednosti.

ČOVEK JE IPAK NAJVAŽNIJA KARIKA

U okviru panela „Korporativna bezbednost, AI i otpornost kritične infrastrukture i lanaca snadbevanja”, koji je moderirala dr Jelena Marković, izvršna direktorka Direkcije korporativnih poslova u kompaniji Mozzart, učesnici su ponudili odgovore na ključno pitanje – šta se zaista dešava kada sistem stane ili uspori?

Panel je otvorio Goran Vučetić, Country Manager u kompaniji Mozzart, večitim, a danas nikad alarmantnijim pitanjem – da li AI upravlja vremenom i fokusom, ili će ljudi zadržati kontrolu nad vremenom? Goran je podsetio da u eri gde algoritmi donose odluke u milisekundama, gubitak ljudskog fokusa i loše upravljanje vremenom nisu samo menadžerski propust – oni postaju bezbednosni rizik.

Panel je zatim pokrenuo važna pitanja. Kako AI menja igru? Da li čovek ostaje najvažnija karika ili gubi primat? I najvažnije od svega – kako ćemo nastaviti da radimo ako se sruši sve oko nas? Na ove teme su sa moderatorkom Jelenom Marković diskutovali Ranko Čejović, direktor Sektora korporativne zaštite Elektromreže Srbije, Bojan Tomić iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vladimir Mićić, direktor Sektora za bezbednost Erste Banke i Vera Božić Trefalt, ekspert i lider u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

„Zavisnost naših sistema nije se smanjila. Naprotiv, implementacijom kompleksnih AI modela, ona je postala eksponencijalno veća, a kaskadni efekti potencijalnog incidenta su brži i razorniji nego ikada pre”, istakla je Jelena Marković i zaključila:

„Čovek mora ostati najvažnija karika, ali samo ako je edukovan, svestan i zakonski podržan. Planovi na policama nas neće spasiti od problema i prekida rada sistema. Spasiće nas samo brza, odlučna i strateški vođena akcija od strane čoveka”.

Samit je završen onako kako je i počeo, u duhu teatra humanosti u kom je održan – nastupom „srpskog Bočelija“, supertalentovanog mladog tenora Nemanje Crnatovića koji ne vidi, ali gleda srcem i peva dušom.

Autor: S.M.