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Srbi zarobljeni na granici sa Grčkom: Kolonama na granici se ne vidi kraj, jedva da se kreću!

Izvor: Telegraf, Foto: Grčka info ||

Sezona godišnjih odmora samo što je krenula, a za stotine turista iz Srbije i regiona put ka omiljenim grčkim letovalištima pretvorio se u pravi test strpljenja. Kako svedoče fotografije i objave sa društvenih mreža, na graničnim prelazima trenutno vlada potpuni saobraćajni kolaps.

Na popularnoj Facebook grupi "Grčka Info" osvanule su dramatične fotografije sa lica mesta koje prikazuju nepregledne kolone automobila i turističkih autobusa koji bukvalno mile ka grčkoj teritoriji.

Prema rečima člana grupe koji se trenutno nalazi u ovoj saobraćajnoj agoniji, zastoj je ogroman sa obe strane granice.

- Ulaz u Grčku. Ni na izlazu iz Makedonije trenutno nije manja gužva - navodi se u objavi, uz fotografiju na kojoj se vidi nepregledan niz vozila pod usijanim suncem.

Jedan od vozača u koloni komentarisao je da je gužva tolika da se kolone na izlazu iz makedonije i na ulazu u grčku skoro potpuno spajaju.

Ukoliko tek krećete put Egejskog ili Jonskog mora, pripremite dovoljno vode i osveženja, pratite stanje na alternativnim prelazima i proverite stanje na kamerama Auto-moto saveza pre samog dolaska do same granične linije.

Autor: D.Bošković

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