PAKAO ZA VOZAČE U GRČKOJ: Kazne vam mogu uništiti letovanje, a zbog JEDNE greške ljudi ostaju i bez tablica!

Dok se stotine hiljada srpskih turista sprema za put ka omiljenim grčkim letovalištima, saobraćajna policija u ovoj zemlji šalje jasnu poruku: tolerancija za prekršaje je nula.

Prethodnih godina važilo je nepisano pravilo da se kroz prste gleda "turistima koji ostavljaju novac", međutim, rigorozne izmene grčkog Zakona o bezbednosti saobraćaja donele su drastične mere. Pored visokih novčanih iznosa, Grci sada primenjuju kazne koje direktno prekidaju vaš odmor, oduzimanje vozačke dozvole, pa čak i skidanje tablica sa automobila.

U nastavku donosimo detaljan pregled propisa i zamki koje vas čekaju na grčkim drumovima.

Ukidanje popusta: Istina koja najviše boli džep

Najveća zabluda sa kojom naši vozači i dalje kreću na put jeste ona o "popustu od 50%". Pravilo po kojem je kazna bila duplo jeftinija ako se plati u roku od 7 do 10 dana ZVANIČNO JE UKINUTO. Koliko god da iznosi kazna na papiru, moraćete da platite pun iznos, bez izuzetka.

Grčki saobraćajci su posebno rigorozni u turističkim zonama (Tasos, Halkidiki, Lefkada) gde se zbog gužvi često prave svesni prekršaji "na minut".

Takođe, posebnu pažnju obratite na parkiranje. Kazna za nepropisno parkiranje iznosi 80 evra, ali ono što zaista boli jeste skidanje tablica. Ako vam policija skine tablice, zakonski rok za njihov povratak je često i do 20 dana, što znači da se u Srbiju ne možete vratiti automobilom dok kazna i rok ne isteknu, osim ako ne platite skupu šlep-službu do granice.

Šta raditi ako dobijete kaznu?

Ukoliko vas patrola ipak uhvati u prekršaju, procedure su striktne. Nema plaćanja na licu mesta, grčki policajci ne smeju i ne žele da primaju keš. Dobićete prekršajni nalog.

Kazna se plaća u lokalnoj pošti (ELTA) ili poslovnicama banaka u mestu gde je prekršaj napravljen.

ko vas kazna „uhvati“ u petak popodne ili tokom subote i nedelje, institucije ne rade. Bićete zarobljeni u mestu sve do ponedeljka kako biste uopšte mogli da uplatite novac i pokrenete proceduru vraćanja dokumenata.

Grčka više ne prašta. Kada pređete Evzoni, zaboravite na navike iz domovine, usporite, pažljivo čitajte znakove oko velikih marketa i plaža i ne dopustite da vam sekunda nepažnje pojede budžet za letovanje.

Spisak kazni

Prolazak kroz crveno svetlo i preticanje preko pune linije smatraju se najtežim prekršajima i koštaće vas čak 700 evra, uz obavezno oduzimanje vozačke dozvole, dok vam za crveno svetlo skidaju i tablice na 20 dana.

Nepropisno skretanje ili polukružno okretanje, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, grčki policajci kažnjavaju sa 350 evra i privremenim oduzimanjem dokumenata.

Prekoračenje brzine vas u zavisnosti od težine prekršaja može koštati od 40 pa sve do 350 evra, uz moguću suspenziju dozvole.

Telefoniranje u vožnji bez "hands-free" uređaja donosi kaznu od 100 evra i oduzimanje dozvole na čak mesec dana, dok vas bizarna, ali stvarna kazna za vožnju u papučama može koštati 50 evra i isključenja iz saobraćaja.

Autor: S.M.